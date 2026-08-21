政府機構頻遭網攻暴露漏洞 法國正視資安亡羊補牢

法國公共財政總局今年稍早發生資料大規模外洩事件，但這只是一系列政府部門遭網路攻擊案的最新一起。政府啟動緊急計畫強化資訊安全，並將成立負責國家數位事務的新機構。

法國媒體上週披露稅務資料遭到大規模竊取，多達67萬8000人受害，而在此之前，2026年迄今已發生十多起政府機構遭網路攻擊事件，導致數以百萬計個人資料外洩。

這些資料涵蓋個人聯絡方式、稅務收入參考金額、企業登記編號等，不僅公部門深受其害，企業及個人也遭波及，令人質疑國家資訊系統是否具有充足的防護措施。

費加洛報（Le Figaro）報導，過去數月以來，單是法國教育部就遭受3次網路攻擊，包括3月人力資源資料庫「遇駭」，24萬3000人的身分和聯絡方式被盜，其中多為教師；4月又揭露一個溯及2025年12月的技術漏洞，導致涉及學生數位空間存取權限的帳號被盜；7月底再遇網攻，致使員工個資外洩。

數天前，駭入法國公共財政總局（DGFiP）系統的駭客組織ZeroBytes，坦承也犯下7月底的教育部網攻案，聲稱竊走「3.46億行」數據，還稱「你們偵測到我，但沒阻止我。我就在你們眼前滲透進來」。

今年最重大的網攻事件受害者之一是負責發放身分證和駕照的國家安全憑證局（ANTS），可能多達1200萬人的身分資料、聯絡方式和帳戶資訊外洩。犯案者是一名19歲法國男子，據稱手法出乎意料地簡單，僅更改個人帳號網址中的一個數字，就可進入其他人的帳號。

今年1月初，跨部會數位事務局（Dinum）的文件交換平台HubEE遭駭客攻擊，16萬份文件外洩；3月，國家警察的線上訓練平台受害，警員個資失竊；同樣在3月，處理學生服務中心（Crous）社會及住房服務的預約平台被攻擊，約77萬4000人資料外洩。

駭客除了利用安全漏洞之外，也透過第3方平台或冒充用戶的方式發動攻擊。法國社會保險機構Urssaf今年1月就發現駭客透過盜來的合作夥伴帳號擅自存取介面資料。

今年1月，法國移民暨融合局（OFII）一家承包商的資料庫遭攻擊，以致外國居民個資失竊，包括聯絡方式、入境日期和入境理由。

法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）表示，今年4月底已啟動一項包含40項措施的緊急計畫，例如額外撥款2億歐元（約新台幣74.4億元）用於強化國家資訊系統安全，並將成立一個負責國家數位事務的新機構，以及規定各部會明年起數位業務預算的5%須用於網路安全。