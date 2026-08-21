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歷經兩次世界大戰還挺過新冠 全球在世最長壽人瑞慶117歲生日

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
目前全球在世最長壽人瑞、英國婦人卡特漢姆（右）不僅經歷兩次世界大戰，也曾在110歲時感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並順利康復。 美聯社
目前全球在世最長壽人瑞、英國婦人卡特漢姆（右）不僅經歷兩次世界大戰，也曾在110歲時感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並順利康復。 美聯社

目前全球在世最長壽人瑞英國婦人卡特漢姆今天與親朋好友一同歡慶她117歲生日。卡特漢姆不僅經歷兩次世界大戰，也曾在110歲時感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並順利康復。

英國廣播公司（BBC）報導，住在英格蘭莎麗郡（Surrey）一家養老院的卡特漢姆（Ethel Caterham）生於1909年，即鐵達尼號沉沒前3年、俄羅斯革命前8年，她也經歷了兩次世界大戰。

此外，她2020年以110歲高齡確診COVID-19，根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），她是該疾病最年長的痊癒者之一。

卡特漢姆也是已故英王愛德華七世（King EdwardVII）最後一位在世臣民。1927年，還是少女的她前往印度，在當地一個軍人家庭擔任寄宿保母。

在1931年，她在英國一場晚宴上認識了後來成為她丈夫的英國陸軍中校諾曼．卡特漢姆（Norman Caterham）。這對夫婦曾住在香港，卡特漢姆在當地創辦了一所幼兒園。

兩人育有兩個女兒，但都已先她離世；諾曼也於1976年去世。卡特漢姆其中一個姊妹也是百歲人瑞，活到104歲。

卡特漢姆97歲時仍能自行開車。去年9月，她剛過116歲生日不久，英王查理三世（King Charles III）曾前去探望她。

她當時回憶起，1969年查理三世21歲時舉行的威爾斯親王（Prince of Wales）授勳儀式，並告訴他：「所有女孩都愛慕你，都想嫁給你。」

不過，根據金氏世界紀錄，史上最長壽人瑞的紀錄保持者仍是法國女子卡爾蒙（Jeanne Calment），她於1997年辭世，享壽122歲又164天。

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