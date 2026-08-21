歷經兩次世界大戰還挺過新冠 全球在世最長壽人瑞慶117歲生日

目前全球在世最長壽人瑞、英國婦人卡特漢姆今天與親朋好友一同歡慶她117歲生日。卡特漢姆不僅經歷兩次世界大戰，也曾在110歲時感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並順利康復。

英國廣播公司（BBC）報導，住在英格蘭莎麗郡（Surrey）一家養老院的卡特漢姆（Ethel Caterham）生於1909年，即鐵達尼號沉沒前3年、俄羅斯革命前8年，她也經歷了兩次世界大戰。

此外，她2020年以110歲高齡確診COVID-19，根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），她是該疾病最年長的痊癒者之一。

卡特漢姆也是已故英王愛德華七世（King EdwardVII）最後一位在世臣民。1927年，還是少女的她前往印度，在當地一個軍人家庭擔任寄宿保母。

在1931年，她在英國一場晚宴上認識了後來成為她丈夫的英國陸軍中校諾曼．卡特漢姆（Norman Caterham）。這對夫婦曾住在香港，卡特漢姆在當地創辦了一所幼兒園。

兩人育有兩個女兒，但都已先她離世；諾曼也於1976年去世。卡特漢姆其中一個姊妹也是百歲人瑞，活到104歲。

卡特漢姆97歲時仍能自行開車。去年9月，她剛過116歲生日不久，英王查理三世（King Charles III）曾前去探望她。

她當時回憶起，1969年查理三世21歲時舉行的威爾斯親王（Prince of Wales）授勳儀式，並告訴他：「所有女孩都愛慕你，都想嫁給你。」

不過，根據金氏世界紀錄，史上最長壽人瑞的紀錄保持者仍是法國女子卡爾蒙（Jeanne Calment），她於1997年辭世，享壽122歲又164天。