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研究環境吸引印度學生 48人獲獎學金赴台深造

中央社／ 新德里21日專電

台灣研究環境自由、研究資源豐富，讓印度學生紛紛爭取教育部台灣獎學金的名額，到台灣求學並持續精進。今年計有超過500名印度學生申請，48人獲選，將可到台灣求學2到4年。

教育部台灣獎學金幫助國際學生，讓有潛力、有興趣的優秀外國學生到台灣就學、推廣華語文及繁體字，並增進外籍青年學子對台灣風土民情及國家發展認知與了解，今年超過500名印度學生申請，競爭十分激烈，最終有48人獲選，將可拿獎學金到台灣求學2到4年。

駐印度代表處頒發證書給今年獲得教育部台灣獎學金的印度民眾，並安排專人就大家在台灣求學時可能會遇到的各種問題做出說明。

駐印度代表陳牧民在接受中央社記者訪問時表示，對台灣的高等教育來說，國際化是一個重要的目標，教育部台灣獎學金的目的，就是選取外國最優秀的學生到台灣讀書，台灣有超過150所大專院校，這些國際學生到台灣攻讀學位，對台灣高等教育的進步、國際化有很大的幫助。

拿到教育部台灣獎學金，將到台大攻讀碩士的莫西（Alshay Ganesh Murthy）在接受中央社記者訪問時表示，她對台灣的研究環境很有興趣，去年也曾短暫到台灣當交換學生，得知教育部台灣獎學金的訊息，為了進一步探索台灣，於是提出了申請。

莫西說：「我覺得台灣的研究環境十分自由，在我所處的生技領域中，台灣的（研究）資源與其他國家相比，相對也比較豐富，因此台灣是十分適合探詢自我、實現自我的好地方。」

莫西告訴中央社記者，拿到教育部台灣獎學金，讓她能獨立進行研究，「這將是我研究生涯中，至關重要的基石。」

在印度念生技的夏瑪（Khyaati Sharma）在接受中央社記者訪問時表示，她將到台灣攻讀醫藥碩士，希望在進一步深造後，能為台灣、印度做出貢獻，並協助搭起台灣和印度醫藥領域交流的橋梁。

夏瑪告訴中央社記者，她去年曾到東華大學當交換學生，也在那裡進行研究，「我覺得台灣用很棒的方式徹底改變了我，因為台灣的文化充滿創意，人民也非常樂於助人，這些都讓我很喜歡台灣，因此想再到台灣。」

另名獲教育部台灣獎學金的印度民眾穆爾查達尼（Himanshi Mulchandani）在接受中央社記者採訪時表示，教育部台灣獎學金是專為國際學生設計，競爭非常激烈，但若有一定的研究成果，「這會是非常好的選擇。」

穆爾查達尼提到，要拿到教育部台灣獎學金十分不易，她獲獎後不僅要到台灣看看，更會按照申請時的規畫，好好的將研究做出成果。

教育部台灣獎學金經由培育外國青年人才，建立台灣與全球各國之間長期合作關係、經貿往來和教育文化的交流，提升台灣全球競爭力與國際能見度。

印度 獎學金 學生

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