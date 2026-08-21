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峇里島寧靜節期間…瑞士男違反規定外出 還發文侮辱宗教遭判刑1年

中央社／ 雅加達21日專電
寧靜節（Nyepi）是峇里島印度教徒的重要節日，也是當地新年，日期依印度教塞迦曆計算每年不同，今年落在3月19日。 美聯社
寧靜節（Nyepi）是峇里島印度教徒的重要節日，也是當地新年，日期依印度教塞迦曆計算每年不同，今年落在3月19日。 美聯社

26歲瑞士籍男子斯格拉根（Luzian Andrin Zgraggen）因在印尼峇里島「寧靜節」期間外出，並在社群媒體發布被認定侮辱宗教的內容，首府登巴薩（Denpasar）地方法院20日判處有期徒刑1年。

印尼雖是穆斯林人口占多數的國家，但峇里島（Bali）居民超過8成信奉印度教。寧靜節（Nyepi）是峇里島印度教徒的重要節日，也是當地新年，日期依印度教塞迦曆計算每年不同，今年落在3月19日。

寧靜節當天，峇里島約24小時幾乎停止日常活動，居民留在家中、不外出、不工作、不喧鬧，商店及觀光景點關閉，班機停飛，街上也幾乎看不到車輛。非印度教徒及外國遊客同樣須遵守規定，留在室內不得外出。

印尼媒體「點滴網」（Detik）報導，斯格拉根今年3月到峇里島度假，入住庫塔區（Kuta）一帶飯店。飯店事前已告知寧靜節期間不得外出的規定，但他因無法外出購買食物而不滿，仍在當天離開飯店前往海灘，拍攝影片並上傳於個人Instagram，還以粗俗字眼批評寧靜節及相關規定，影片隨後在社群媒體引發峇里島民眾反彈。

峇里島警方透過網路巡查發現這則貼文後，查出斯格拉根身分並追查行蹤。斯格拉根因貼文引發社群媒體批評，之後聯繫印尼國會地方代表理事會（DPD）議員潔蘭蒂（Ni Luh Djelantik）表示希望道歉，並前往她的住處；警方也在那裡將他帶走調查。

印尼刑法禁止透過社群媒體等方式公開散播侮辱宗教、信仰或煽動宗教仇恨的內容。警方認定斯格拉根的貼文涉及相關罪行，依2023年刑法第301條第1項追究責任，法院審理後認定罪名成立。

英國廣播公司（BBC）今天報導，登巴薩地方法院20日判決認定，斯格拉根的行為引發社會不安並造成社會衝突；考量他過去沒有犯罪紀錄、在庭上認罪並道歉等情節，判處有期徒刑1年。

峇里島觀光業近年逐步復甦，去年接待國際旅客達700萬人次，創歷史新高。英國廣播公司指出，隨著觀光客增加，外國遊客在宗教場所失序、違反交通規則等問題也引發當地反彈，峇里島當局已表示將加強對外國遊客的管理，並整頓違規行為。

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