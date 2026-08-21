快訊

台中驚悚工安意外！女員工右手捲機台濺血 連人帶機送醫搶救中

恐涉犯法律？台北市政府重大人事案 翡管局長林裕益遭免職查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體熱潮帶動！日本赴台留學生較10年前多 學費更有吸引力

中央社／ 東京21日綜合外電報導
來台灣念大學的日本年輕人約為10年前的3倍，背景是台積電進駐日本熊本後，使九州民眾更加關心台灣。 路透社
來台灣念大學的日本年輕人約為10年前的3倍，背景是台積電進駐日本熊本後，使九州民眾更加關心台灣。 路透社

日媒今天指出，來台灣念大學的日本年輕人約為10年前的3倍，背景是台積電進駐日本熊本後，使九州民眾更加關心台灣，而另一個因素是台灣的學費更有吸引力，比美國及日本便宜。

「西日本新聞」今天報導，在台灣的名校清華大學6月下旬在熊本車站附近的飯店舉辦入學說明會，清華大學的相關業務負責人向來自台灣與日本等地的高中生表示，「去美國留學1年的費用，在台灣可以從大一年到博士課程」。

一名熊本縣立宇土高三學生在台下專心聆聽講解，並透露原本希望前往美國留學，不過考量日圓貶值加上通膨等因素，「在經濟上很吃緊」，之後打算一邊就讀台灣的大學，並到美國留學。

根據台灣教育部彙整，以「直接入學」的管道，從日本到台灣的大學等學校學習專門知識，估計2025年為2242人，為10年前的2.8倍。包含交換留學等留學生在內，日本留學生在全體留學生中的占比，從12.3%上升到25.7%。

報導指出，日本留學生增加的主因，被認為是台積電前往日本熊本縣菊陽町設廠。

出生於熊本市的20歲學生岩元喜明，今年9月將進入台北科技大學就讀，預計參加以日本人為對象的產學合作人才培育課程。

岩元表示，由於台積電在熊本設廠，家中也開始會聊半導體與台灣有關的話題。他去年就讀熊本高等專門學校期間，校內也曾邀請業界人士到校授課。他認為，「如果到台灣的大學就讀，不但能學習最先進的技術，也能開啟進入當地企業工作的機會。」

北科大表示，包括預計入學的第2期學生在內，該課程共有40名學生，其中超過4成來自日本九州地區。校方相關業務負責人表示：「九州的教育現場特別關注台灣及半導體，因此學生自然會聚集而來。」

主要協助九州高中生留學的「鹿兒島台灣留學中心」人員矢野優作認為，台灣相關的資訊與活動在九州地區變得更為常見，當地對台灣的親近感增加。

報導也指出，由於台灣面臨嚴重的少子化，大專院校的當務之急是確保學生。台灣當局計劃在2030年前，提升外國留學生人數到32萬人，並端出學費減免制度與英語課程等，增加誘因。

加上近年來，半導體業也面臨缺乏技術人員的狀況，許多企業與多間大專院校合作，推動開設半導體專門學院，並提供許多資源，就是希望確保學生在畢業後馬上成為企業的戰力。

台積電的公關部門說明，「為了業界持續性發展，正致力於與台灣內外的100間以上學校合作，培養人才」。

儘管有些人擔心台海爆發戰事，不過矢野表示，「台灣親日且地理位置與日本較近，愈來愈多人覺得這邊的環境能安心學習」。他也估計，「周邊有愈多人到台灣留學的話，應該有更多人會考慮這個選項」。

日本 留學 大學生 台積電 熊本 半導體

延伸閱讀

從無塵室到夜市 日本熊本青年進雲科大探索台灣半導體也體驗在地

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校不會更好進

國發會東京基地擴大啟用 助新創赴日落地

東海大學115學年度分發入學滿招 前三志願選填人數再創新高

相關新聞

比開槍手勢、叫下屬切腹…橫濱市長被認定職權霸凌 急宣布不參加國際會議

日本神奈川縣橫濱市長山中竹春被認定霸凌下屬且情節嚴重，相關人士表示，他原定要參加橫濱市政府下月舉辦的國際會議，但後來取消...

半導體熱潮帶動！日本赴台留學生較10年前多 學費更有吸引力

日媒今天指出，來台灣念大學的日本年輕人約為10年前的3倍，背景是台積電進駐日本熊本後，使九州民眾更加關心台灣，而另一個因...

熱浪持續發威…歐洲8千萬居民面臨破40度高溫 引發嚴重乾旱、森林野火

歐洲今夏持續籠罩在致命熱浪下，歐洲氣候監測機構資料顯示，自6月中旬到8月中旬已有8000萬居民身處超過攝氏40度環境中，...

聖嬰現象逾百年來最強！海面溫度恐空前高 英氣象局：將是史無前例

英國氣象局今天預測，今年的聖嬰現象（El Nino）將是逾百年來最強，海面溫度恐攀升至「前所未聞」的水準

研究指出含糖飲料恐增胃癌風險 每天喝一杯的人風險高近2.5倍

美國一項最新研究發現，每天喝至少一杯含糖飲料的人，罹患胃癌的風險可能是從不飲用者的近2.5倍；而且女性罹癌風險更高，甚至是約3倍。

雙年展台灣館爭議 光州獨立書店「少年的書」聲援：不要令人羞愧

針對光州雙年展基金會逕自將Taiwan Pavilion更名為NTMoFA爭議，光州獨立書店「少年的書」也發聲，「讓藝術...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。