半導體熱潮帶動！日本赴台留學生較10年前多 學費更有吸引力

日媒今天指出，來台灣念大學的日本年輕人約為10年前的3倍，背景是台積電進駐日本熊本後，使九州民眾更加關心台灣，而另一個因素是台灣的學費更有吸引力，比美國及日本便宜。

「西日本新聞」今天報導，在台灣的名校清華大學6月下旬在熊本車站附近的飯店舉辦入學說明會，清華大學的相關業務負責人向來自台灣與日本等地的高中生表示，「去美國留學1年的費用，在台灣可以從大一年到博士課程」。

一名熊本縣立宇土高三學生在台下專心聆聽講解，並透露原本希望前往美國留學，不過考量日圓貶值加上通膨等因素，「在經濟上很吃緊」，之後打算一邊就讀台灣的大學，並到美國留學。

根據台灣教育部彙整，以「直接入學」的管道，從日本到台灣的大學等學校學習專門知識，估計2025年為2242人，為10年前的2.8倍。包含交換留學等留學生在內，日本留學生在全體留學生中的占比，從12.3%上升到25.7%。

報導指出，日本留學生增加的主因，被認為是台積電前往日本熊本縣菊陽町設廠。

出生於熊本市的20歲學生岩元喜明，今年9月將進入台北科技大學就讀，預計參加以日本人為對象的產學合作人才培育課程。

岩元表示，由於台積電在熊本設廠，家中也開始會聊半導體與台灣有關的話題。他去年就讀熊本高等專門學校期間，校內也曾邀請業界人士到校授課。他認為，「如果到台灣的大學就讀，不但能學習最先進的技術，也能開啟進入當地企業工作的機會。」

北科大表示，包括預計入學的第2期學生在內，該課程共有40名學生，其中超過4成來自日本九州地區。校方相關業務負責人表示：「九州的教育現場特別關注台灣及半導體，因此學生自然會聚集而來。」

主要協助九州高中生留學的「鹿兒島台灣留學中心」人員矢野優作認為，台灣相關的資訊與活動在九州地區變得更為常見，當地對台灣的親近感增加。

報導也指出，由於台灣面臨嚴重的少子化，大專院校的當務之急是確保學生。台灣當局計劃在2030年前，提升外國留學生人數到32萬人，並端出學費減免制度與英語課程等，增加誘因。

加上近年來，半導體業也面臨缺乏技術人員的狀況，許多企業與多間大專院校合作，推動開設半導體專門學院，並提供許多資源，就是希望確保學生在畢業後馬上成為企業的戰力。

台積電的公關部門說明，「為了業界持續性發展，正致力於與台灣內外的100間以上學校合作，培養人才」。

儘管有些人擔心台海爆發戰事，不過矢野表示，「台灣親日且地理位置與日本較近，愈來愈多人覺得這邊的環境能安心學習」。他也估計，「周邊有愈多人到台灣留學的話，應該有更多人會考慮這個選項」。