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「不良一族尋愛記」合作海報惹議 日法務省宣布撤回
日本法務省今天宣布，由於接獲大量批評意見，決定取消與Netflix戀愛實境節目「不良一族尋愛記」的合作，並通知全國更生保護設施停止張貼合作的宣傳海報。
富士新聞網（FNN）報導，Netflix戀愛實境節目「不良一族尋愛記」是一檔由不良少年少女透過戀愛與友情，面對過去、進而成長的節目。
日本法務省保護局於8月上旬發表了一張與Netflix戀愛實境節目「不良一族尋愛記」跨界合作的海報，宣導「更生保護」工作。
法務省原本表示：「希望藉此讓更多人了解更生保護的工作，並期盼大家能懷著愛，支持生活困難、處境艱難的人們重新站起來。」
然而海報公開後，在社群媒體上引發熱烈討論，不少人批評「這恐怕會讓犯罪受害者感到不適與無奈」。
對此，法務省今天下午正式宣布取消本次合作，並已通知全國各地的更生保護設施停止張貼該海報。
針對這次的決定，法務省表示：「這絕非是要否定本作品出演者，以及生活中面臨困難者所遭遇的艱辛，或是否定曾經犯罪者為更生所做的努力。」
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