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聖嬰現象逾百年來最強！海面溫度恐空前高 英氣象局：將是史無前例

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
英國氣象局今天預測，今年的聖嬰現象（El Nino）將是逾百年來最強，海面溫度恐攀升至「前所未聞」的水準。 路透社
英國氣象局今天預測，今年的聖嬰現象（El Nino）將是逾百年來最強，海面溫度恐攀升至「前所未聞」的水準。 路透社

英國氣象局今天預測，今年的聖嬰現象（El Nino）將是逾百年來最強，海面溫度恐攀升至「前所未聞」的水準。

法新社報導，當熱帶東太平洋海面溫度比基準平均值高出攝氏0.5度時，即可判定出現聖嬰現象。這將引發全球風向、氣壓及降雨模式改變，並推升全球整體氣溫。

英國氣象局長期預報主管史凱菲（Adam Scaife）告訴英國廣播公司（BBC）：「我們預計這將是逾百年來最強的聖嬰現象。」他稱這是「史無前例的事件」，並說：「在我們的預報中，從未見過如此強烈的聖嬰現象訊號。」

史凱菲指出，這種異常高溫「目前已高出近攝氏2度」，將對整個熱帶地區產生特別強烈的影響，「我們預計南美洲及西太平洋等地將出現非常嚴重的乾旱」。

根據氣候資訊平台Climate Brink儀表板，該地區目前氣溫比30年滾動平均值高出約攝氏2.6度。

專攻氣候模型的物理學家史凱菲指出：「這些不是短期天氣預報。我們談論的是非常長期且持續的情況。這對包括糧食及糧食安全在內的其他系統，都有眾所皆知的影響。」

史凱菲還說，這種氣候模式預計也將導致「英國秋季、約11月期間的降雨及暴風雨增加」。

氣象局 聖嬰現象 高溫 暴雨

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