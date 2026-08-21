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熱浪持續發威…歐洲8千萬居民面臨破40度高溫 引發嚴重乾旱、森林野火
歐洲今夏持續籠罩在致命熱浪下，歐洲氣候監測機構資料顯示，自6月中旬到8月中旬已有8000萬居民身處超過攝氏40度環境中，多數地區過去不曾遇過如此酷熱的天氣。
法新社報導，今年來數波熱浪接連侵襲歐洲數國，引發嚴重乾旱、森林野火及農作物歉收外，更造成逾2.5萬超額死亡案例。
歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的資料顯示，西歐今年遭遇有史以來最炎熱夏季，6月至7月觀測到創紀錄高溫。
自6月中旬以來，法國3000萬人、西班牙2300萬人、德國與義大利各有800萬人曾身處攝氏40度高溫的環境中。
受熱浪影響地區的許多建築物，包括醫院、學校及安養中心均未裝設冷氣等降溫設施，因為之前不曾遇過如此酷熱的天氣。
根據資料，溫度超過攝氏35度的熱浪影響歐洲約80%居民，約4.9億人。
熱浪使人暴露在高溫環境之外，持續時間也很久。法國逾2000萬人嚐到攝氏35度高溫至少21天，天數是2022年夏季的5倍。
攝氏35度熱浪也侵襲過去鮮少遭逢極端高溫的國家，像是英國、比利時及波蘭。
此外，保加利亞能源部今天發布聲明說，為因應流經國內的多瑙河（Danube River）水位陡降，位於多瑙河畔的國營科茲洛杜伊（Kozloduy）核電廠2座反應爐其中1座將降載發電約120百萬瓦（MW）。
仰賴多瑙河進行冷卻的科茲洛杜伊核電廠，供應保加利亞逾1/3電力。
能源部強調此舉旨在「確保核電廠安全運轉」，並補充說，針對多瑙河上游河段的預報仍顯示「水位續降」。
羅馬尼亞和匈牙利近日也因多瑙河水位偏低，各自減少核能發電。
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