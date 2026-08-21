立陶宛博物館辦戶外編織節 打造城市多元交流空間

立陶宛首都維爾紐斯的MO當代藝術博物館，繼去年首度舉辦、昨天再度推出廣受歡迎的「Knit Happens」手作活動，邀請民眾在夏末時節走出戶外，於博物館露台一同編織、交流，感受手作與社群連結的魅力。

MO當代藝術博物館（MO Musuem）表示，「KnitHappens」去年夏天首度舉辦即獲得熱烈迴響，因此今年決定再度舉行，並延續開放、輕鬆的活動氛圍。

參與者只需攜帶自己的編織作品或其他手作材料，即可自由加入活動。現場並無固定流程或壓力，民眾可依自身步調進行創作，亦可專注於與他人互動與交流。此外，館方也安排DJ現場播放音樂，為編織過程增添節奏與氛圍，讓參與者在輕鬆愉悅的環境中投入創作。

MO Musuem公關部主任維杜吉里特（AgnėVidugirytė）表示，館方推出的戶外系列活動起初規模不大，是在博物館開館不久後，為不同社群舉辦的小型戶外聚會，包括園藝活動、詩歌朗讀與新興樂團的小型音樂會等。隨著時間推移，該系列逐漸發展為結合多元文化的城市型節慶，吸引喜愛音樂、文學與各類創作的不同族群參與。

她指出，「Knit Happens」是其中較新的活動，今年邁入第2屆。主辦方觀察到立陶宛各地逐漸出現緊密的編織社群，因此希望透過博物館的平台，將這些人群聚集起來，邀請參加者感受城市最有活力的一面，一邊聽音樂、一邊與他人交流、認識新朋友，分享經驗與技巧，或單純與自己的手作作品共度一段美好時光。

活動當天，現場可見不同年齡層的參與者圍坐在一起，手中拿著毛線與針具，一邊編織、一邊聊天交流。各式各樣的顏色、材質與創作風格交織，不僅呈現出多元的手作樣貌，也形塑出一種跨世代的共享空間，展現維爾紐斯的活力氛圍。