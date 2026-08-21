比開槍手勢、叫下屬切腹…橫濱市長被認定職權霸凌 急宣布不參加國際會議

日本神奈川縣橫濱市長山中竹春被認定霸凌下屬且情節嚴重，相關人士表示，他原定要參加橫濱市政府下月舉辦的國際會議，但後來取消行程，以避免與會者取消行程。

日本放送協會（NHK）與「產經新聞」今天報導，橫濱市政府先前接獲實名投訴後，委託外部由律師組成的調查委員調查山中涉嫌職權霸凌。

上月彙整的調查委員報告書，認定山中的行為屬於重大霸凌，像是大聲責罵市府職員、把資料丟到桌上、曾經揚言「若無法成功拿到（國際會議的）主辦權就去切腹」等。這也使市議會主要3個會派（議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體）要求山中辭職。

而橫濱市政府下月將首度主辦主題為實現循環型社會的國際會議，與會者估計有1000人左右，主要來自亞洲30個城市。而山中也預計以東道主的身分參加開幕儀式。

不過，市府相關人士表示，已經接到多件反映提到山中的霸凌事件，並主張「這攸關人權，會留意市府相關因應」。

而橫濱市府評估因應措施之後，決定由副市長松浦淳代替市長出席國際會議，以避免與會者取消行程，或是因為參加被此事波及等狀況。

橫濱市政府表示，「這是考量相關影響所做的決定，不過會議的理念與意義沒變，會持續準備舉辦會議」。這場國際會議為「亞洲太平洋循環型都市論壇」（Asia-Pacific Circular Cities Forum, APCC-Forum），9月2日到9月4日將在橫濱國際和平會議場登場。

調查委員根據職員的投訴內容，調查10點事項，其中有9項被認定山中為職權霸凌。他曾經朝職員，用手比出作勢要開槍的樣子，被調查委員認定屬於威嚇行為；調查也認定，山中也曾大聲斥責或怒目瞪視其他職員。

調查指出，山中身處壓倒性優勢的地位，言行多次失當，情節嚴重，不得不認定存在「無法坐視不管的重大職權霸凌行為」。調查報告也直言，「市長本人應謙虛承認自己的不當言行，並重新檢視自身的人權意識。」