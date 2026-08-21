雙年展台灣館爭議 光州獨立書店「少年的書」聲援：不要令人羞愧

針對光州雙年展基金會逕自將Taiwan Pavilion更名為NTMoFA爭議，光州獨立書店「少年的書」也發聲，「讓藝術家能夠自由創造表達的空間，不正應是光州雙年展的角色嗎？」書店代表林仁子也盼光州雙年展不要成為令人羞愧的活動。

林仁子（音譯）是光州獨立書店「少年的書」代表，書店名稱取自作家韓江描寫518事件的小說「少年來了」，長期透過書店介紹未解決事件及較少受到關注群體的相關書籍，並曾獲韓國文化體育觀光部長官獎。

聲明中表示，看了光州雙年展發布的聲明後產生許多疑問，林仁子認為，在2026年的現在，雙年展這種藝術活動中營運「國家」館這件事本身，就是一種近代式的做法；但另一方面，也可以成為一種透過藝術，重新思考或提出疑問對於「國家」界線的機制。

林仁子直言，「各國國家館竟然是透過各國大使館或文化部的批准來營運，這個事實令我感到驚訝，也就是說，藝術是在國家的批准之下進行的，而光州雙年展以這樣的方式營運國家館，同樣令我感到驚訝。」

林仁子提出疑問，「光州雙年展不是應該要能夠向各國說明，超越『國家』這條界線之後，藝術的意義究竟是什麼嗎？」她認為，光州雙年展中國家館的意義，不是去確定何謂國家，而是成為一個透過藝術提出疑問的場域。

林仁子質疑，「我想問的是，在這樣的國家館願景之下，讓藝術家能夠自由創造表達的空間，不正應該是光州雙年展的角色嗎？」

另外，林仁子也指出，光州雙年展的立場聲明只是依據契約，單方面主張並非審查，卻完全沒有考量實際上審查究竟是如何發生的，「我認為應該要有更詳細的過程說明、未來計畫以及省察，身為光州市民，我希望光州雙年展不要成為一個令人羞愧的活動。」