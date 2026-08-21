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安理會舉行第二輪意向投票 評估聯合國秘書長人選

中央社／ 紐約聯合國總部21日綜合外電報導
聯合國安全理事會今天舉行第二輪意向投票，眾多候選人角逐現任秘書長古特瑞斯（圖）卸任後的職位。 路透社
聯合國安全理事會今天舉行第二輪意向投票，眾多候選人角逐現任秘書長古特瑞斯（圖）卸任後的職位。 路透社

聯合國安全理事會今天舉行第二輪意向投票（straw poll），以評估日益擴大的秘書長候選人陣容及其支持度，並為這個陷入困境的國際組織遴選下一任領導人。

法新社報導，哥斯大黎加的葛林斯潘（Rebeca Grynspan）在上月的首輪意向投票中領先。安理會的15個成員國，包括擁有否決權的5個常任理事國，以不公開方式表達對候選人的支持程度。

目前候選人包括阿根廷籍的國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）、智利的巴舍萊（Michelle Bachelet）、厄瓜多的艾斯皮諾薩（MariaFernanda Espinosa）、蓋亞那的羅德里格斯-伯基特（Carolyn Rodrigues-Birkett）、烏干達的奧頓努（Olara Otunnu）以及塞內加爾的薩爾（MackySall）。

首輪意向投票結束後，厄瓜多的艾－巴基（IvonneA-Baki）也宣布參選，角逐現任秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）卸任後的職位。古特瑞斯將於2026年12月31日結束他的第2個5年任期。

國際危機組織（International Crisis Group）聯合國事務主管福爾蒂（Daniel Forti）表示：「首輪意向投票為秘書長選舉揭開序幕，第二輪投票或許能讓我們看出局勢發展方向。」

福爾蒂說，外交官預期各候選人的得票分布與7月相比將會有所變化。

他指出，候選人不太可能在今天的投票後取得明顯領先；英國、中國、法國、俄羅斯及美國等擁有否決權的國家可能會等到較後階段才表態，接下來也可能有新的候選人加入角逐。

據報導，即使有候選人在安理會15個成員國中取得至少9票支持，仍必須避免遭5個常任理事國中的任何一國否決，而這5國目前立場嚴重分歧。候選人通過這2道關卡後，人選將送交由所有聯合國會員國組成的聯合國大會確認。

安理會的意向投票機制是在1980年代初期設立，當時是為打破2名候選人均遭否決、導致選舉陷入僵局的局面。儘管部分國家批評這種不透明程序，這項機制仍以不同形式沿用至今。

聯合國秘書長一職向來有在不同地區之間輪替的傳統。依照這項慣例，這次應由拉丁美洲候選人出任。

聯合國 投票 安理會 秘書長

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