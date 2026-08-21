研究指出含糖飲料恐增胃癌風險 每天喝一杯的人風險高近2.5倍

美國一項最新研究發現，每天喝至少一杯含糖飲料的人，罹患胃癌的風險可能是從不飲用者的近2.5倍；而且女性罹癌風險更高，甚至是約3倍。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，研究團隊分析逾11.2萬人的飲食資料，追蹤時間長達36年。研究人員檢視1986年至2022年間的受試者飲食習慣，發現不論男女，只要每天喝至少一杯8盎司（約237毫升）的含糖飲料，胃癌風險都會上升。其中，女性風險約為從不飲用者的3倍，男性則約為2倍。

含糖飲料指的是額外添加糖分的飲品，從汽水、能量飲料、運動飲料、檸檬水，到自行加糖的咖啡都算在內。研究指出，這類飲品可能透過增加體重等途徑，間接提高胃癌風險。

胃癌是全球第五常見的癌症，更是台灣十大癌症之一。美國癌症協會指出，飲食是胃癌的重要風險因素之一，經常攝取高鹽、醃漬食品、烤肉，以及水果攝取不足，都可能增加風險。

不過，研究僅顯示含糖飲料與胃癌風險之間存在關聯，並不能證明喝含糖飲料一定會導致胃癌。專家也提醒，並非所有含糖飲料的影響都相同；飲用量、頻率及糖分來源都很重要。偶爾在咖啡中加少量糖，與經常大量飲用高糖汽水，對健康的影響並不能一概而論。