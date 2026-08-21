日本千葉淹水面積驚人 相當於東京澀谷2倍

日本千葉縣本月13日豪雨成災。根據航空測量公司估計，當地14日上午的淹水面積至少達31平方公里，相當於JR山手線內側面積的一半左右，同時約為東京都澀谷區面積的2倍。

千葉縣上週在短短12小時內的雨量，相當於往年8月一整個月的約3倍，當地災情慘重，氣象廳已經把這次的豪雨正式命名為「令和8年8月千葉豪雨」。

「讀賣新聞」今天報導，氣象廳當時發布警戒程度最高的「等級5大雨特別警報」，接獲警報的地區包含千葉市、大網白里市、茂原市、佐倉市等縣內22個市町。

總部位在東京都的「國際航業公司」透過人工衛星的雷達觀測，比較豪雨前後的數據，並推估淹水區域分布。

透過氣象廳的雷達解析，8月13日晚間測得時雨量最多的地區是大網白里市高達125毫米，當地的JR大網站北側與南側大範圍淹水之外，截至本月20日下午4時，共466棟房屋淹水。

根據大網站周邊的衛星數據顯示，JR大網站以北的大範圍區域以及以南局部地區，呈現代表淹水範圍的深藍色。

有兩人不幸罹難的佐倉市正好是台地之中的低漥區，也能在衛星數據解析地圖上，看到佐倉市呈現深藍色。

不過，「國際航業公司」也說明，礙於精度問題，若地下道之類的通道上面有構造物的話，難以掌握小規模淹水，因此淹水範圍可能更大。

該公司部長鎌形哲稔分析，「跟過去相比，這次的淹水範圍並非集中於一處，而是零星分布，其中也包含高地。這也代表遭遇了破紀錄豪雨」。