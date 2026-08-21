快訊

獨／竹東自強國中傳意外 14歲學生收籃球架遭壓傷不治

中職／蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒台壽霸龍

輝達用GPU融資拉華爾街抬轎 算力泡沫風險有多大？

聽新聞
0:00 / 0:00

日本千葉淹水面積驚人 相當於東京澀谷2倍

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本千葉縣本月13日豪雨成災。根據航空測量公司估計，當地14日上午的淹水面積至少達31平方公里，相當於JR山手線內側面積的一半左右，同時約為東京都澀谷區面積的2倍。

千葉縣上週在短短12小時內的雨量，相當於往年8月一整個月的約3倍，當地災情慘重，氣象廳已經把這次的豪雨正式命名為「令和8年8月千葉豪雨」。

「讀賣新聞」今天報導，氣象廳當時發布警戒程度最高的「等級5大雨特別警報」，接獲警報的地區包含千葉市、大網白里市、茂原市、佐倉市等縣內22個市町。

總部位在東京都的「國際航業公司」透過人工衛星的雷達觀測，比較豪雨前後的數據，並推估淹水區域分布。

透過氣象廳的雷達解析，8月13日晚間測得時雨量最多的地區是大網白里市高達125毫米，當地的JR大網站北側與南側大範圍淹水之外，截至本月20日下午4時，共466棟房屋淹水。

根據大網站周邊的衛星數據顯示，JR大網站以北的大範圍區域以及以南局部地區，呈現代表淹水範圍的深藍色。

有兩人不幸罹難的佐倉市正好是台地之中的低漥區，也能在衛星數據解析地圖上，看到佐倉市呈現深藍色。

不過，「國際航業公司」也說明，礙於精度問題，若地下道之類的通道上面有構造物的話，難以掌握小規模淹水，因此淹水範圍可能更大。

該公司部長鎌形哲稔分析，「跟過去相比，這次的淹水範圍並非集中於一處，而是零星分布，其中也包含高地。這也代表遭遇了破紀錄豪雨」。

澀谷 淹水 日本

延伸閱讀

5千萬加強安平運河防潮 黃偉哲：終結天文大潮「晴天淹水」

今起全台慎防豪大雨！專家曝降雨熱區和最顯著時間點 恐閃電雷暴強風

沙德爾可達強颱下限、不排除通過台灣附近 專家估時間點為下周五前後

今起中南部豪大雨狂轟4天 沙德爾颱風下周這時恐影響台灣天氣

相關新聞

哈利梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

英國哈利王子與妻子梅根2020年退出王室並搬到加州時，將「王室身分」這個連好萊塢都無法製造的東西一併帶到美國。BBC指出，儘管夫妻倆在演藝事業上取得一些成功，但風光並未持續太久。

DNA吻合99.5%！比利時王子認26歲兒 只有頭銜、沒繼承權也沒津貼

比利時前國王阿爾貝二世（Albert II）次子洛朗王子（Prince Laurent）已依法承認26歲前汽車銷售員范登克爾克霍夫（Clément Vandenkerckhove）為兒子及繼承人。不過，范登克爾克霍夫尚未確定是否要把母親的姓氏改為王室的薩克森-科堡（Saxe-Coburg）。

用公投討論安樂死？從法國和紐西蘭經驗看安樂死立法爭議

2026年7月中，法國國民議會通過了爭議已久的《死亡權協助法案》。這項法案的推動源於法國總統馬克宏於2022年競選連任時，承諾重新檢討生命終期制度，此後法國政府成立生命終期公民大會，透過公民參與深度討論死亡權的制度設計，並為後續立法提供基礎。

鞭下去就對了？從新加坡鞭刑的執行狀況看實際成效

立法院於2026年8月14日通過鞭刑公投，積極推動鞭刑公投的立法委員洪孟楷也曾赴新加坡考察，一心一意希望台灣能與新加坡學習，將鞭刑入法。據此，以下將根據新加坡鞭刑做簡單的介紹，筆者也訪問到新加坡的社會運動者韓俐穎（Kirsten Han），請她分享她對於新加坡鞭刑和死刑的一些看法。

才剛要發光！澳籍18歲女子高球新星泰國備戰猝逝…父抱骨灰返韓國

澳洲女子高爾夫球壇傳來噩耗。出生於韓國、年僅18歲的澳洲籍職業高爾夫球新星Jessica Bang，日前在泰國曼谷備戰期間突發腦出血陷入昏迷，經送院緊急接受腦部手術並於深切治療部搶救多日後，最終於8月13日離世。澳洲女子職業高爾夫巡迴賽（WPGA）發表聲明證實死訊，對這位天才球手的離世深表哀悼。

劍橋前非裔教授涉抄襲身亡 揭發學者遭任職大學停職

前英國劍橋大學非裔教授阿爾戴（Jason Arday）在爆出抄襲醜聞辭職後於上週被發現身亡，帶頭指控他剽竊的美國學者今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。