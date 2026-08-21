聖嬰現象引乾旱 巴拿馬運河9月起減少通行船數

巴拿馬運河管理局今天表示，今年聖嬰現象導致乾旱，造成巴拿馬運河（Panama Canal）水位降低，將自9月起減少每天通行船隻數量。

根據運河管理局（Panama Canal Authority）公告，自9月3日起，允許每日通過的船隻數，從36艘減少至34艘，原因是兩座為運河供水的人工湖水位偏低。

管理局又說，9月15日開始，將進一步降至每天32艘。

中美洲目前正受到聖嬰現象帶來的嚴重乾旱影響。

運河管理局表示，今年5月至8月期間，運河區域的降雨量較歷史平均值減少了34%，而聖嬰現象到來，可能讓降雨更加少。

巴拿馬運河負責全球約5%的海運貿易量，以及美國約40%的貨櫃運輸。

此外，運河管理局也已採取其他管制措施，包括對大型船舶降低最大吃水深度。

據了解，在雨水充足的正常時期，最大型船最大允許吃水深度可達50英尺；當面臨乾旱或聖嬰現象導致人工湖水位下降時，管理局會逐步收緊。

例如乾旱嚴峻期間，最大吃水深度曾被調降至44英尺；這意味著船隻無法「滿載」通過，單趟運貨量大減，船公司往往也得向托運者加收每箱數十到數百美元不等的低水位附加費。

法新社報導，今年的聖嬰現象威力，已經被視為是有紀錄以來數一數二等級。

同位於中美洲的宏都拉斯昨天宣布，境內有8成地區進入乾旱警戒。