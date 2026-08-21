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DNA吻合99.5%！比利時王子認26歲兒 只有頭銜、沒繼承權也沒津貼

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
比利時洛朗王子出席紀念前國際奧會主席羅格（Jacques Rogge）設立的「羅格伯爵獎」（Count Jacques Rogge Prize）活動。
比利時洛朗王子出席紀念前國際奧會主席羅格（Jacques Rogge）設立的「羅格伯爵獎」（Count Jacques Rogge Prize）活動。

比利時前國王阿爾貝二世（Albert II）次子洛朗王子（Prince Laurent）已依法承認26歲前汽車銷售員范登克爾克霍夫（Clément Vandenkerckhove）為兒子及繼承人。不過，范登克爾克霍夫尚未確定是否要把母親的姓氏改為王室的薩克森-科堡（Saxe-Coburg）。

BBC報導，洛朗王子2003年與克萊兒王妃（Princess Claire）結婚前，曾與歌手范萬騰（Wendy Van Wanten）交往，范登克爾克霍夫正是兩人的兒子。2025年9月一部佛蘭德斯電視紀錄片曾以他為主角，披露他與生父相認的經過。

范登克爾克霍夫表示，2013年曾在購物中心意外遇見洛朗王子，當時並不知道對方是誰，直到16歲時，母親才透露父親身分。4年後，他鼓起勇氣聯絡洛朗王子，兩人最終見面並接受DNA檢測。他說：「我們一起去了醫院，我記得他說，『我先來，這樣你會比較自在』。」

范登克爾克霍夫後來接到實驗室通知，兩人的DNA吻合度達99.5%，並在6個月前低調成為洛朗王子家庭的一員，相關細節直到最近才曝光。

不過，與同父異母的妹妹路易絲公主（Princess Louise）、弟弟艾默里克王子（Prince Aymeric）和尼古拉王子（Prince Nicolas）不同，他雖可使用王子頭銜，但不會列入王位繼承順位，也不會獲得王室津貼或參與公開王室活動。

至於是否改姓，范登克爾克霍夫表示：「我可能會想這麼做，但我以范登克爾克霍夫這個姓氏為榮。如果我要放棄這個家族姓氏，那將是對我母親為我所做一切的背叛。」

這場父子相認也令人想起阿爾貝二世的經歷。阿爾貝二世在一場漫長的親子關係訴訟後接受DNA檢測，2020年承認知名藝術家黛爾菲娜．波爾（Delphine Boël）是自己婚外情所生的女兒。波爾最終打贏官司，取得公主頭銜，如今也改用王室的薩克森-科堡姓氏。

DNA 比利時 繼承權

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