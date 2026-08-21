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劍橋前非裔教授涉抄襲身亡 揭發學者遭任職大學停職

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導
劍橋大學參議院大樓周圍的圍欄上擺放著已故劍橋大學教授傑森·阿戴（Jason Arday）的照片，以及支持者們獻上的鮮花，以悼念這位於8月14日去世、享年41歲的前教授。 圖／Chris RADBURN / AFP
劍橋大學參議院大樓周圍的圍欄上擺放著已故劍橋大學教授傑森·阿戴（Jason Arday）的照片，以及支持者們獻上的鮮花，以悼念這位於8月14日去世、享年41歲的前教授。 圖／Chris RADBURN / AFP

前英國劍橋大學非裔教授阿爾戴（Jason Arday）在爆出抄襲醜聞辭職後於上週被發現身亡，帶頭指控他剽竊的美國學者今天遭他任職的比利時根特大學停職。

法新社報導，研究人員科夫納斯（Nathan Cofnas）在社群平台X上發文表示：「我剛遭根特大學（GhentUniversity）停職。他們幾乎肯定會開除我。」科夫納斯自稱是「種族現實主義者」，兩年前曾遭劍橋大學（Cambridge University）解雇。

根特大學在聲明中未直接點名科夫納斯，但表示已對一名捲入這場風波的博士後研究員展開「初步紀律調查」，並作為「預防性措施」將他停職。

阿爾戴於2023年獲聘時，成為劍橋大學有史以來最年輕的非裔教授，他14日被發現身亡，享年41歲。阿爾戴生前面臨排山倒海而來的指控，包括他的博士論文部分內容涉嫌抄襲，以及誇大他部分的個人生活成就。

阿爾戴在童年時被診斷出自閉症與其他發育障礙，他曾對針對自己的指控提出異議。但他仍於8月5日辭去教職，並在辭呈中寫道，他「已達到任何人合理情況下被預期能承受的極限了」。

與阿爾戴有關的剽竊疑慮最早是在數年前浮現，但當時不了了之，一名記者在遭這名教授揚言將採取法律行動後，便放棄了進一步調查。

然而，科夫納斯上月出面聲稱，他發現阿爾戴著作中有多處抄襲案例，這起案件隨後發酵，在英國與美國引發廣泛媒體報導。

英國媒體與右翼評論員借題發揮，聲稱阿爾戴不公平地受益於多元、平等與共融（diversity, equality andinclusion, DEI）政策。

根特大學表示，目前正在「評估」是否有足夠理由，對此案啟動全面紀律程序。

根特大學在昨天發布的聲明中表示，校方對阿爾戴的死亡感到「震驚」，並「非常嚴肅看待」校內研究人員對這位前教授發表的公開言論。

根特大學校長沙特（Petra De Sutter）與副校長雷納特（Herwig Reynaert）在聲明中指出：「根特大學堅持尊重人的尊嚴，並反對歧視、仇恨與種族主義。」

聲明補充指出：「我們高度重視學術自由以及開放的學術辯論，即使觀點存在爭議。然而，這種自由並非毫無限制。它必須與責任並行，且可能為了保障其他人的權利而受到限制。」

劍橋 抄襲 大學

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