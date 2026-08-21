才剛要發光！澳籍18歲女子高球新星泰國備戰猝逝…父抱骨灰返韓國

澳洲女子高爾夫球壇傳來噩耗。出生於韓國、年僅18歲的澳洲籍職業高爾夫球新星Jessica Bang，日前在泰國曼谷備戰期間突發腦出血陷入昏迷，經送院緊急接受腦部手術並於深切治療部搶救多日後，最終於8月13日離世。澳洲女子職業高爾夫巡迴賽（WPGA）發表聲明證實死訊，對這位天才球手的離世深表哀悼。

綜合外媒報導，事發於本月1日，Jessica Bang當時正身處泰國為接下來的高爾夫球資格賽進行密集式訓練備戰。訓練期間，她突然感到身體嚴重不適並隨即倒地昏迷。現場工作人員隨即將她送往泰國曼谷當地的醫院急救。

醫院醫療團隊經診斷確認其為突發性腦出血（Brain Hemorrhage），情況危殆，隨即安排緊急腦部手術。經醫療團隊全力搶救，Jessica Bang在深切治療部與死神搏鬥數日後，最終仍因病情過重不治，終年18歲。

Jessica Bang於去年底透過澳洲女子職業高爾夫球巡迴賽（WPGA Tour of Australasia）資格賽，取得參賽資格並正式開啟其職業高爾夫球手生涯。

年僅18歲的澳洲籍職業高爾夫球新星Jessica Bang，日前在泰國曼谷備戰期間突發腦出血陷入昏迷，最終於8月13日離世。（GoFundMe）

今年2月，在她職業生涯的第五場正式比賽、新南威爾斯女子公開賽地區資格賽（Women's New South Wales Open Regional Qualifying Event）中，Jessica於最後1輪打出驚人的65杆佳績，一舉奪得冠軍。這場勝利不僅為她贏得國際球壇關注，更讓她成功鎖定歐洲女子巡迴賽（Ladies European Tour）相關賽事參賽資格，被外界一致視為澳洲體壇矚目新星。

對於這顆矚目新星驟然殞落，澳洲女子職業高爾夫巡迴賽發表聲明表示：「澳洲高爾夫球界對年輕巡迴賽成員Jessica Bang在泰國的離世感到深切悲痛。Jessica是1位傑出的年輕天才，在她短暫的巡迴賽生涯中，留下了令人深刻的印記。」

Jessica的葬禮已於8月16日在韓國京畿道的龍仁世福蘭斯醫院舉行。其母親在受訪時悲痛地表示：「她原本應該在星期六乘搭航班回韓國，我從沒想過她爸爸會是抱著她的骨灰盒登機。」

其表親事發後在眾籌平台GoFundMe設立專頁，為其醫療及善後費用籌款，目前已籌得超過5萬澳元（約114萬新台幣）。家屬在專頁上發文悼念：「作為她的表親，我們將永遠珍惜與Jessica共同度過的時光和回憶。她的幽默感，以及開朗、充滿活力的性格，將永遠被我們家族銘記與珍藏。」

此外，Jessica生前非常喜歡曾出演韓劇《非常律師禹英禑》的演員河允景（Ha Yoon-kyoung），並曾遠赴釜山參加其粉絲簽名會；河允景得知噩耗後，亦親自到場弔唁，送別這位年輕的忠實小粉絲。

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文章授權轉載自《香港01》