聽新聞
0:00 / 0:00
奈及利亞超載船隻翻覆 地方人士稱逾50死
奈及利亞西北部索科多州（Sokoto）今天發生船隻翻覆沉沒事故，一名當地居民告訴法新社，至少51人因此喪生，當局表示還在持續搜救中。
奈及利亞河川及水道交通繁忙，時常發生船難，肇因往往是船隻超載、維修不良或未遵守安全規定，每年都有數十人溺斃。
發生意外的戈羅尼奧區（Goronyo）戈勞村（Gorau）前議員穆薩（Ibrahim Musa）表示：「情況很糟…我們已經埋葬46具遺體，另外5具剛從河裡打撈上來。」
當地農民艾達姆（Ilyasu Adamu）則說，出事船隻「明顯超載」，並補充道，船隻啟程後僅一分鐘就沉沒。
他告訴法新社：「乘客原本要前往河對岸的農地，多數是婦女和孩童，其中有些女孩就快要結婚了。」他提供的死亡人數為至少48人。
國家緊急事故管理署在索科多州的發言人庫雷（Dahir Kure）告訴法新社，目前還在搜救當中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。