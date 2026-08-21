快訊

兩院爭議⋯卓揆稱會擇期拜訪韓國瑜 立法院指未收到溝通邀請

未來4天雨彈狂轟中南部 粉專估「沙德爾」抵沖繩海域達強颱⋯恐影響到台灣

意有所指？趙建銘不發一語秀「鐵證」 陳幸妤若違反離婚協議恐賠1億

聽新聞
0:00 / 0:00

奈及利亞超載船隻翻覆 地方人士稱逾50死

中央社／ 奈及利亞古紹20日綜合外電報導

奈及利亞西北部索科多州（Sokoto）今天發生船隻翻覆沉沒事故，一名當地居民告訴法新社，至少51人因此喪生，當局表示還在持續搜救中。

奈及利亞河川及水道交通繁忙，時常發生船難，肇因往往是船隻超載、維修不良或未遵守安全規定，每年都有數十人溺斃。

發生意外的戈羅尼奧區（Goronyo）戈勞村（Gorau）前議員穆薩（Ibrahim Musa）表示：「情況很糟…我們已經埋葬46具遺體，另外5具剛從河裡打撈上來。」

當地農民艾達姆（Ilyasu Adamu）則說，出事船隻「明顯超載」，並補充道，船隻啟程後僅一分鐘就沉沒。

他告訴法新社：「乘客原本要前往河對岸的農地，多數是婦女和孩童，其中有些女孩就快要結婚了。」他提供的死亡人數為至少48人。

國家緊急事故管理署在索科多州的發言人庫雷（Dahir Kure）告訴法新社，目前還在搜救當中。

奈及利亞 遺體

延伸閱讀

美伊和平談判陷僵局…荷莫茲海峽船隻遭不明拋射物擊中 傳船員傷亡

好讀周報／熱浪連襲…歐洲河川拉警報！航運、農業、發電亂象叢生

印尼東部外海強震 84歲癱瘓婦受困數天奇蹟獲救

肯亞觀光飛行變空難 厄瓜多情報首長及美國5公民罹難

相關新聞

尋求對話 川普：今年將與金正恩會面

美國總統川普十九日表明，他不喜歡美國和南韓（簡稱韓）聯合軍演「乙支自由護盾」（ＵＦＳ）這類針對北韓（簡稱朝）的大規模演習，並又一次批評南韓拒絕協助美國維護荷莫茲海峽安全，且自己今年稍晚將與北韓領袖金正恩會面。

規模空前 美對伊朗發動經濟決戰日

美國總統川普十九日在自創社媒真實社群發文宣布，對伊朗發動「史上」針對任何國家最具毀滅性的經濟行動。他並模仿二戰盟軍對納粹德國的諾曼地登陸日形容為「經濟決戰日」（ECONOMIC D-DAY），「這將是規模空前的經濟戰和孤立行動」。

美智庫：陸企圖在台東部海域建立「半永久的存在」

彭博廿日報導，根據美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）旗下「亞洲海事透明倡議」（ＡＭＴＩ）十九日發布的報告，中國大陸正擴大在台灣東部海域的活動，企圖在西太平洋的「菲律賓海」建立管轄權，以回應日本和菲律賓日益深化的合作。這可能顯示中國正企圖改變現狀，在台灣東部海域建立「半永久的存在」。

美公債殖利率再度彈升…財部擴大購債效應僅一天 跌幅全數回吐

美國公債殖利率20日全面反彈，幾乎回吐前一日因財政部宣布擴大回購長債而出現的跌幅。10年期公債殖利率一度上升逾5個基點至4.704%，30年期殖利率則上升6個基點至5.254%。

美國經濟施壓伊朗 成敗看杜拜

華爾街日報十九日報導，美國總統川普同日宣布的「經濟決戰日」施壓策略能否奏效，關鍵在於能否切斷伊朗最大的經濟命脈：阿拉伯聯合大公國第一大城杜拜。一旦切斷，甚至可能比美國對伊朗實施的海上封鎖更具成效。

華府將對伊朗祭史上最嚴厲制裁 美財長促中國配合

美國財政部長貝森特今天表示，美國將對伊朗實施「史上最嚴厲制裁」，敦促北京與華府當局合作，並稱24日將召開記者會說明細節

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。