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民主剛果獲7萬劑伊波拉疫苗 但尚未證實對現行病毒株有效

中央社／ 日內瓦20日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）今天表示，為協助剛果民主共和國對抗伊波拉疫情，正提供7萬劑Ervebo疫苗供試驗和有限使用。路透社
世界衛生組織（WHO）今天表示，為協助剛果民主共和國對抗伊波拉疫情，正提供7萬劑Ervebo疫苗供試驗和有限使用。路透社

世界衛生組織（WHO）今天表示，為協助剛果民主共和國對抗伊波拉疫情，正提供7萬劑Ervebo疫苗供試驗和有限使用。但這款疫苗尚未證實對當地目前流行的致命病毒株有效。

法新社報導，Ervebo疫苗已證明用於對抗伊波拉（Ebola）病毒的薩伊（Zaire）病毒株時安全且有效，但非洲中部國家民主剛果這次爆發的疫情，是較不常見的邦迪布焦（Bundibugyo）病毒株。

世衛在聲明中表示，這批疫苗正由其「國際疫苗供應協調小組」（International Coordination Group for Vaccine Provision，ICG）釋出，其中2萬劑用於第3期臨床試驗，以了解對邦迪布焦病毒株的作用；其餘5萬劑則提供給第一線醫療人員和衛生工作人員使用。

世衛並強調，這些用途符合其「免疫專家戰略諮詢小組」（Strategic Advisory Group of Experts onImmunization，SAGE）現行建議。

民主剛果自5月15日宣告爆發第17波伊波拉疫情以來，已登記到5000多起病例，其中2300多例身亡，創下當地伊波拉疫情死亡人數最多紀錄，其政府於是在上週提出疫苗請求。

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