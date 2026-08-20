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匈牙利塞切尼溫泉浴場秋季翻修 保存建築提升服務品質

中央社／ 布拉格20日專電

歐洲最大的塞切尼溫泉浴場將於秋季展開翻修工程，包括水處理系統升級與建築修復，預計耗時12個月。此次翻修旨在保存這座浴場的文化與建築價值，同時提升服務品質，以符合其國際級地位。

匈牙利知名的塞切尼溫泉浴場（Széchenyi ThermalBaths）以新巴洛克風格建築及大型戶外溫泉池聞名，浴場結合溫泉、游泳與水療設施，室內外設有21座不同水溫的水池，是布達佩斯最具代表性的溫泉地標，每年吸引眾多國際旅客前來體驗。

根據匈牙利今日報（Hungary Today）報導，布達佩斯溫泉與療養浴場公司（Budapest Gyógyfürdői ésHévizei Zrt.）執行長蘇茨（Ildikó Szűts）表示，此次改造最重要的技術項目之一，是水處理系統的現代化升級。

目前塞切尼溫泉浴場的池水仍採用「注入—排放式」系統運作，未來將改建為過濾與循環水處理系統。這次工程不僅升級水處理技術，也包括建築修復與重建工作。翻修期間仍將開放遊客入場使用設施。

依照計畫，游泳池主入口階梯將於今年秋季展開整修，預計工期約3個月，內院的圓盤式噴泉也將受工程影響。游泳池更衣室將同步整修，並改造為男女共用設施，預計施工約6個月。此外，日光浴區也將進行外牆覆層與隔熱系統重建工程。

蘇茨強調，這項超過30億福林（約新台幣3億元）的工程，只是塞切尼溫泉浴場整體翻修計畫的第一階段。未來數年，還需進行規模更大的工程，以確保這座浴池不僅保存其文化與建築價值，也能提供符合其重要地位的服務品質。

塞切尼溫泉浴場始於19世紀工程公司的鑽井計畫。建造之前，該地先進行地下溫泉井的鑽探工程；工程於1878年完成後，一股溫度達攝氏74.5度的地下水，從地下975公尺深處湧出。

1909年，塞切尼溫泉浴場建設工程動工，並於1913年正式開幕。由於設施極受歡迎，1920年代中期進行大規模擴建。1936年，第二口溫泉井鑽探完成，從地下1256公尺深處湧出的泉水，成為歐洲溫度最高的溫泉之一。

二戰期間，建築曾遭受損害，所幸溫泉井保存完好。1963年，浴場引入冬季設施，使塞切尼溫泉浴場成為全年皆可享受的休閒景點。

2025年，塞切尼溫泉浴場接待約130萬名遊客，平均每天約有3500人次造訪。

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