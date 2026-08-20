北海道2025住宿旅客創新高 台灣240萬人次多過韓中

日本北海道2025年的住宿旅客數達到大約4650萬人次，創下有統計以來新高紀錄，其中外國人約有1330萬人次，若依國家或地區來劃分，台灣約240萬人次為最多。

日本放送協會（NHK) 報導，北海道運輸局近日公布數據指出，2025年前往當地旅行的住宿旅客數，相較2024年成長4.2%，總計大約4650萬人次，這是從2007年開始統計以來最高紀錄。

其中的外國人數據與2024年相比增長29%，來到約1330萬人次，同樣創下新高。

日本經濟新聞報導，北海道的外國住宿旅客若依照國家或地區來劃分，台灣約有240萬人次為最多，其次是韓國大約237萬人次，以及中國將近200萬人次。

北海道運輸局提到，台灣和韓國的國際航線定期航班數，已經恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前水準。