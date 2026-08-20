日本30都道府縣敲定最低薪資 加碼幅度較去年縮小

截至今天，日本已有30個都道府縣確定了2026年最低薪資的調幅。其中，調升金額超過「中央最低工資審議會」設定的參考標準的地區共有17縣。

日本時事通信社報導，儘管不少地區最低工資有調漲，但加碼的金額僅介於1到4日圓（相當於新台幣0.2至0.8元），相較於上一年度最高達18日圓（約新台幣4元）的情況有所收縮。生效日期也預計維持在往年常態的10月，過熱的調漲競爭呈現緩和趨勢。

日本業界給付勞工最低薪資的標準，是以日本厚生勞動省諮詢機構「中央最低工資審議會」作為基礎，由各地方的勞資雙方進行協議決定，但這樣的情況就造成各地方最低薪資有高有低。日本從2002年度開始用時薪來表示最低薪資。

「中央最低工資審議會」於7月調升參考標準，東京等A級地區調升54日圓；北海道、長野等B級地區，以及秋田、沖繩等C級地區則調升56日圓。

各都道府縣的「地方最低工資審議會」則依據此標準討論具體的調整金額。在上述17縣中，宮城與鳥取高出參考標準4日圓，共調升60日圓，換算時薪分別達到1098日圓（約新台幣221元）與1090日圓（約新台幣219元）。

「秋田地方最低工資審議會」於18日決定高出參考標準3日圓，調升59日圓，最終定案為1090日圓。上一年度秋田縣曾大幅高出參考標準16日圓，調升80日圓，且為了讓企業有時間準備，將生效日期大幅推遲至今年3月底；而本次調升則預計於10月14日生效。

「秋田地方最低工資審議會」會長臼木智昭表示：「年輕世代流失至首都圈是一大課題，希望能盡可能縮小與東京等地的薪資差距。」

報導指出，調漲競爭出現緩和的背後原因，在於日本中央政府態度軟化，相當於延後了「2020年代內實現全國平均1500日圓（約新台幣302元）」的最低工資目標。

此外，「中央最低工資審議會」指出，部分地區為避免成為全國最低薪資的「最後一名」，將最低薪資調升至與當地實際情況脫節的水準「並不妥當」，而這項建議也被認為對政策產生一定影響。

另一方面，山梨縣知事長崎幸太郎出席該縣審議會，要求積極研議調升最低薪資，並表示「以現行的最低薪資難以維持生活」。

報導也指出，調漲最低工資對於維持勞工生活不可或缺，但也加重深受成本上升所苦的中小企業負擔。預計本月底前，所有都道府縣的調整金額可望出爐。