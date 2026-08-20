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極端天候重擊收成 立陶宛農民西瓜夢受挫

中央社／ 維爾紐斯20日專電
立陶宛近年因氣候逐漸變暖，部分農民開始種植西瓜。但今年因極端天候影響，本土西瓜產量大幅下降。圖為立陶宛賣場販售的義大利進口西瓜。中央社
立陶宛近年因氣候逐漸變暖，部分農民開始種植西瓜。但今年因極端天候影響，本土西瓜產量大幅下降。圖為立陶宛賣場販售的義大利進口西瓜。中央社

立陶宛近年因氣候逐漸變暖，部分農民開始種植西瓜。然而，受夏季氣溫劇烈波動與強降雨影響，立陶宛本土西瓜產量今年大幅下降，部分農民預期收成僅剩原先預估的一小部分，甚至可能幾乎無果可收。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，過去幾年部分農民在立陶宛中部地區嘗試種植西瓜，並曾因氣候相對溫暖而取得不錯收成，一度被認為立陶宛可種植的農作物可能出現新選擇。

然而今年氣溫劇烈波動與夏季豪雨對作物造成嚴重衝擊，一些農民原本預計可收成數噸西瓜，如今可能僅剩少量產出，甚至考慮放棄種植。

據報導，立陶宛帕內韋日斯（Panevėžys）地區的一名農民表示，依照種植規模原本預期可收成約4至5噸西瓜，但今年可能連1噸都不到。她指出，西瓜大小不一且成熟延遲，氣溫忽冷忽熱對整體作物影響很大。

強降雨更進一步加劇損失。該農民形容，多次暴雨使雨水來不及滲入土壤，直接在地表就流失，「水像小溪一樣流過田地」，部分田區幾乎無法挽救。

另一名種植戶則告訴LRT，2年前西瓜甚至能在8月初就開始收成，但近2年收成時間延後近一個月，今年情況可能更不樂觀。

她表示，在立陶宛種西瓜本來就不容易，但過去幾年的豐收曾讓努力值得，西瓜曾多到她在自家庭院舉辦小型市集。但如今連續第2年歉收，讓她開始考慮是否繼續種植。

她坦言，若要抵禦早春與初夏低溫，還需額外搭建保護棚架並加強覆蓋，成本與風險都明顯上升。

據報導，在連年歉收壓力下，部分農民已開始重新思考是否回歸更傳統的耐寒作物，例如馬鈴薯與胡蘿蔔。隨著收成減少，當地農民預期本土西瓜價格將明顯上升。過去每公斤約1歐元的售價，今年可能因供給短缺而翻倍。

立陶宛 西瓜 農民

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