你也中槍？夏日NG過時穿搭曝光 日女公關：名牌上身秒變俗氣土豪

炎炎夏日到來，不少人喜歡換上涼爽的夏裝出門，然而若缺乏適當的搭配與清爽感，恐怕一不小心就會被貼上過時的標籤。日本東京高級社交場所「銀座酒吧」的現役女公關瑞惠，憑藉多年來接待無數企業高層與商務人士的經驗，近期特別針對中年男性的夏日造型提出建議。

瑞惠指出，許多人在同儕的相互捧場下，常常誤以為自己的穿搭既輕鬆又帥氣，卻不知早已成為地雷穿搭，因此特別整理出「中年男性夏日10大NG穿搭與習慣」，提醒千萬別再誤踩雷區。

根據日媒「日刊SPA！」報導，在瑞惠列出的地雷名單中，「缺少清爽感」高居首位，這也是許多人最容易忽視的細節。例如夏天常見的「體毛炸裂」與「未修剪的腳趾甲」，當穿著短袖、短褲或涼鞋露出時，有時可能讓人感到不適。

而布料過薄或尺寸不合導致「胸部激凸」的過緊上衣（激凸T恤），甚至帶有生活感的黑色背心，都會讓人大扣印象分。此外，夏天極易出汗，若穿著容易顯露腋下汗漬的灰色T恤，或是領口荷葉邊、滿是皺褶的鬆垮舊衣，都會流出一股洗不掉的疲憊感與不衛生。最後，體臭與汗臭更是社交上的致命傷，瑞惠強調若不注重個人衛生與體味管理，再昂貴的穿搭都無法挽救形象。

除了清爽感之外，在時尚風格的搭法上，許多中年男性的「審美停留」與「盲目跟風」也是造成災難的主因。瑞惠特別點名內搭褪色白T恤再外罩格子襯衫的過時疊穿，看起來毫無品味。另一極端則是「全身名牌Logo」，從GUCCI、Louis Vuitton的T恤到潮鞋、手提包一應俱全，配上曬得烏黑的皮膚與過白的人工牙齒，反而散發出一種俗氣的土豪感。

而近年在網路爆紅的「緊身黑長褲」，若穿在有啤酒肚的人身上，會更凸顯腹部線條的臃腫，至於「涼鞋搭配踝襪」的組合，則給人一種本來要穿球鞋卻臨時偷懶換涼鞋的隨便感，一不小心就顯得邋遢。

面對這些讓人退避三舍的穿搭災難，瑞惠最後補充表示，穿著自由值得尊重，但在社交場域與TPO（時間、地點、場合）原則下，展現基本的禮貌與清爽感是成年人的底線。她建議，可以定期脫毛或皮膚護理、挑選磅數適中且剪裁合身的T恤、勤加熨燙衣物，並在夏日隨身攜帶止汗濕紙巾或養成晨沐習慣。若想在涼鞋內搭配襪子，選擇長度接近小腿肚的長襪會比踝襪更具時尚層次感，只要願意花心思調整這些微小細節，便能在夏日展現出充滿質感的獨特魅力。