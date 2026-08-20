泰國HYROX賽事驚傳悲劇！知名健身教練比賽中昏倒 送醫搶救仍不治

泰國曼谷一場高強度健身賽事近日發生憾事，41歲南非裔健身教練桑德斯（Leroy Saunders）參賽途中突然失去意識，現場工作人員及醫護人員立即施以心肺復甦術，但男子仍在送醫後宣告不治。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，桑德斯長年定居曼谷，是當地健身界知名人物，也是IAOT CrossFit健身房老闆。除了經營健身房，他也是負責訓練泰拳、拳擊和綜合格鬥（MMA）選手的訓練計劃創辦人。

8月13日至16日，泰國曼谷舉行BYD HYROX Bangkok，桑德斯參賽後在比賽期間突然倒下。事發地點位於詩麗吉王后國家會議中心（Queen Sirikit National Convention Center），現場人員隨即展開急救，桑德斯之後被送往附近醫院，但最終仍回天乏術。

家屬與團隊18日在他的Instagram帳號發表聲明證實噩耗。家人形容他一生毫不後悔、從不猶豫，並透過教練工作影響數百甚至數千人的人生。不過，家屬表示目前仍在釐清確切死因，呼籲媒體及HYROX主辦方在完整醫療資訊確認前，不要妄加揣測。

桑德斯過去也曾參加HYROX，去年與搭檔完成雙人組賽事，成績為1小時17分51秒。噩耗傳出後，許多教練、拳手及健身房會員紛紛在社群媒體悼念。

HYROX近年迅速成為全球熱門健身賽事，每場比賽包含8次1公里跑步，並穿插雪橇推拉、划船、農夫走路、負重弓箭步及藥球深蹲拋牆等高強度項目，通常需連續奮戰約60至90分鐘。此次曼谷賽事吸引大批選手及觀眾參與，桑德斯卻在賽場上走完了人生最後一程。