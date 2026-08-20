靠AI寫作業拿高分但考試卻慘輸20% 研究揭學生「思考外包」代價

越來越多人使用AI幫忙寫作業、做報告，但一項研究卻顯示AI並不能幫助學生學習。中國一項追蹤2.7萬名12至18歲學生的大型研究發現，經常用AI完成作業的學生，作業成績明顯提高、花費時間大幅縮短，但考試成績反而比未使用AI的學生低約20%。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，研究由瑞典斯德哥爾摩大學的史卓姆柏格（David Stromberg）、香港大學的維克多．雷（Victor Lei）及吳延輝（Wu Yanhui）共同進行。研究持續6個月，結果顯示，使用AI的學生各科作業成績平均提高18%，完成一份作業的時間也從64分鐘縮短至45分鐘。

然而學生的學習問題卻在考場浮現。當學生必須獨立作答、無法使用AI時，平時靠AI完成作業的學生，考試成績竟比對照組低約20%。研究人員認為，AI可能打破了過去「作業表現越好，學到的知識就越多」的關係。

研究期間，約80%的學生表示曾使用豆包（Doubao）、DeepSeek等中國AI模型，其餘20%未使用AI，作為對照組。不過，研究並不代表AI一定會妨礙學習。另一項針對美國明德學院（Middlebury College）學生的研究發現，若學生善用AI協助理解陌生主題，不但測驗成績更高，一週後再次測驗時仍保有優勢。

換句話說，真正的問題可能不是「能不能用AI」，而是學生究竟把AI當成老師、陪練，還是代寫作業的工具。研究提醒，若學生連思考都交給AI，作業拿高分，那麼可能就不是真的學習，只是完成作業交差而已。