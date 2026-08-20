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重見天日！瑞士冰川融化 兩名比利時登山客失蹤34年終被尋獲

聯合新聞網／ 綜合報導
兩名登山客失蹤超過30年，終於在冰川融化後重見天日。示意圖，非當事人。圖／ingimage
兩名登山客失蹤超過30年，終於在冰川融化後重見天日。示意圖，非當事人。圖／ingimage

兩名比利時登山客30多年前在瑞士阿爾卑斯山失蹤，近日因冰川融化遺體終於重見天日。警方透過DNA鑑定確認身分，讓這起懸宕34年的失蹤案終於有了答案。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，瑞士瓦萊州警方表示，7月26日，一名登山客在特里夫特冰川（Trift Glacier）附近活動時，意外發現疑似人體遺骸。警方隨後展開搜索，並將兩具遺體送往錫永的瓦萊州醫院法醫研究所進行鑑定。

DNA檢測結果顯示，兩具遺體屬於兩名比利時籍登山客。兩人當年分別為39歲和41歲，1992年在魏斯米斯山（Weissmies）一帶登山時失蹤，此後便杳無音訊。

警方表示，隨著冰川持續消退，數十年前失蹤、被冰雪掩埋的登山客遺骸，如今被發現的情況越來越常見。冰川原本像一座巨大的天然冰櫃，將遺體長年封存在冰層深處；如今冰層退去，過去的失蹤者也逐漸被「交還」給世人。

事實上，2023年瑞士警方也曾發現一名失蹤近40年的德國登山客遺骸，同樣是因南部阿爾卑斯山的泰奧杜爾冰川（Theodul Glacier）融化而重見天日。

冰川 登山 失蹤 瑞士

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