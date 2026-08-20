紐西蘭女子心臟驟停倒在超市停車場 獲救後收到「超時停車」罰單

紐西蘭一名女子在超市停車場突發心臟驟停，經陌生人急救後一度被救回，送醫搶救長達5個半小時。沒想到她出院後收到停車場帳單，停車竟按照急救時間向女子收取罰款，讓家人直呼實在太荒謬。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，54歲女子7月26日在奧克蘭奧雷瓦（Orewa）一家超市停車場突然倒下。女子父親威爾金森（Keith Wilkinson）表示，超市員工趕緊前來協助並架起遮蔽物，一名陌生女子發現女子沒有脈搏後，立即開始替她進行胸外按壓。

救護人員後來告訴家屬，女子當時心臟已經停止跳動，「從醫學上來說，她曾短暫死亡」。女子隨即被送往醫院接受治療，但車子仍留在超市停車場。停車場本來規定最多只能停90分鐘，但女子的車足足停了341分鐘，也就是約5小時41分鐘。幾天後，女子收到停車管理公司寄來違規通知，要求女子支付80紐元（約新台幣1,500元）的罰金。

家人向管理公司解釋，女子是因為心臟驟停被送醫搶救，才會超時停車，以為公司會撤銷罰款，想不到卻遭公司拒絕。該管理公司表示，由於車輛確實有超時停車，必須收取罰金，但願意將罰款降為30紐元（約新台幣560元）的行政費。

威爾金森表示，家人多年來都是超市忠實顧客，收到這筆費用讓他們感到「非常冒犯」。女子最後甚至因為不想再承受爭議帶來的壓力，直接把30紐元繳了。

超市管理階層得知後，介入此事並將費用退還給女子。超市營運商麥克林（Steve McClean）表示，超市第一時間就要求停車管理公司撤銷通知並退款。而停車場管理公司隨後也公開道歉，承認最初處理案件時沒有考慮特殊情況，已重新檢討相關流程，未來會作出更合適的判斷。