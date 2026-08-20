印尼又爆規模5.7地震！震源深度僅10公里 5天前才釀73人死900多傷

根據美國地質調查所（USGS）資訊，印尼東部20日上午發生規模5.7地震，地震深度僅10公里。

這起地震發生在台灣時間上午10時46分59秒，震央位於印尼佛羅勒斯島（Flores Island）魯滕（Ruteng）東北偏北約32公里處。

USGS災害評估為綠色警示，目前未傳出人員傷亡或重大災情。

印尼東部近期地震頻繁。佛羅勒斯島15日才發生規模7.7強震，17日上午又出現規模5.7地震。

根據衛報19日報導，15日強震已造成至少73人死亡、超過900人受傷，另有近6萬人流離失所。

印尼位處地震與火山活動頻繁的太平洋「火環帶」，長年面臨強震威脅。2004年蘇門答臘外海曾發生規模9.1強震並引發海嘯，造成區域內約22萬人死亡，其中印尼約17萬人罹難。