埃及門號冒名登記氾濫 7天500萬人急查身分服務

埃及近期因民眾行動電話門號遭冒名登記且發生實際犯罪問題，引發社會高度關注，7天內即有500萬人登入門號身分查詢服務。埃及電信監管局緊急推出因應措施，並要求所有門號持有人應在今年底前往門市親自驗證身分。

埃及有民眾日前因名下行動電話號碼涉及毒品走私案，遭法院判處25年重刑。事件曝光後，大量民眾驚覺自己的個資遭冒用註冊門號；埃及國家電信監管局（National Telecommunications Regulatory Authority，NTRA）也開始介入調查，並將埃及4家電信業者（Orange、Vodafone、e& Egypt Etisalat、WE）移送檢方偵辦。

根據埃及媒體先前綜合報導，一名19歲大學生在2024年應友人請求，以自己的身分申辦一個手機門號後轉交給對方，即未再過問門號使用方式。此門號之後疑遭第三人用於毒品犯罪，但因這名學生不知情未出席法庭，近日被重判25年有期徒刑。

埃及民眾針對此案在社群媒體上廣泛討論。有些埃及網民反映，發現名下多出一些自已從未申請或持有的門號。

此事件傳開後，埃及民眾紛紛開始大量登入官方的「我的門號」（Araqamy）應用程式。「我的門號」是埃及國家電信監管局「My NTRA」應用程式內的一項官方查詢服務，可查詢個人登記在國民身分證號碼下的所有門號與電子錢包。

根據埃及「金字塔報」（Al Ahram）17日報導，判決事件發生後一週內，「我的門號」服務使用者數量暴增500萬人，達到約1200萬人。

報導指出，相對於埃及現今約1.1億人口數，現有行動電話用戶數卻多達1.26億個，顯示有多人擁有1個以上的門號。

報導另強調，國家電信監管局已澄清，門號犯罪行為法律責任歸屬於實際犯罪行為人，不會僅因門號登記於某人名下就認定有罪，並呼籲民眾如發現自己有異常門號，應立即提出申訴。

報導進一步指出，為遏止歪風，埃及國家電信監管局長沙魯克（Mohamed Shamroukh）8月上旬已宣布，將埃及4家行動電信業者全數移送檢察機關，調查是否涉及未經用戶同意即為用戶註冊門號的違規行為。

埃及國家電信監管局同時要求電信業者嚴格執行門號實名制，並暫停企業系統大量發卡；也強制要求門號持有人親赴電信門市臨櫃驗證身分。此驗證行動將分階段實施，預計在今年底前完成所有門號身分驗證。

此外，監管局也將加速在電信業者應用程式中導入生物辨識驗證機制，讓使用者能更安全地進行身分確認。