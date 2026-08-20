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日本東武日光線列車撞人 4名除草人員傷重不治

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本東武日光線一班特快車「特急SpaciaX2號」今天上午駛入栃木縣鹿沼市的新鹿沼站時，撞上4名在鐵軌除草的人員，4名傷者送醫時後傷重不治。示意圖，非事發現場。圖／ingimage
日本東武日光線一班特快車「特急SpaciaX2號」今天上午駛入栃木縣鹿沼市的新鹿沼站時，撞上4名在鐵軌除草的人員，4名傷者送醫時後傷重不治。示意圖，非事發現場。圖／ingimage

日本東武日光線一班特快車「特急SpaciaX2號」今天上午駛入栃木縣鹿沼市的新鹿沼站時，撞上4名在鐵軌除草的人員，4名傷者送醫時後傷重不治。警方還在調查事發原因。

日本TBS電視台報導，這4名死者均為50多歲到60多歲的男性，4人送醫時均已昏迷，後來宣告不治。

日本放送協會（NHK）與富士新聞網（FNN）報導，東武鐵道公司表示，這班特急列車今天上午10時20分從東武日光站出發，預計駛往東京都淺草地區。

消防單位表示，4名作業人員當時在新鹿沼站的鐵軌上除草。而列車當時預計停車，因此減速行駛。

其中一名乘客回憶，「當時聽到『嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎』的異常聲響，之後列車緊急煞車，猛到乘客根本無法站立。車內廣播『要確認異常的聲音，將停車』。乘客之後暫時無法離開列車」。

東武鐵道公司表示，受到這起事件影響，東武日光線今天上午10時46分左右開始，栃木縣的新栃木站到日光站區間的雙向列車停駛。

東京 日本 撞人 鐵道

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