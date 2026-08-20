像牽狗？日本媽為2歲兒繫防走失繩被酸 專家霸氣挺：舊觀念該更新

據日媒FORZA STYLE報導，一個 33 歲媽媽渡邊真美（化名），日前在盂蘭盆節帶著 2 歲兒子回鄉下，因兒子對所有事物都非常好奇，為了安全起見，她便為孩子繫上防走失牽繩。不料鄉下鄰居見狀一臉驚訝，甚至當街投以異樣眼光並酸言酸語諷刺：「用這種牽孩子，像牽狗一樣。爸媽想要輕鬆一點吧？這小孩好可憐！」更有長輩在一旁指指點點：「這是誰家的小孫子？丟不丟臉啊？爸媽怎麼那麼沒責任心？」

2026-08-20 14:15