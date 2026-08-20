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NASA衛星救援任務失敗 「雨燕天文台」恐墜大氣層

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，搶救「雨燕天文台」衛星任務宣告失敗。路透
美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，搶救「雨燕天文台」衛星任務宣告失敗。路透

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，搶救「雨燕天文台」衛星、避免其墜入大氣層焚毀的複雜任務宣告失敗，原因是負責執行任務的無人太空船發生無法挽救的技術故障。

綜合路透社與法新社報導，斥資5億美元打造、2004年發射的「雨燕天文台」（SwiftObservatory）是1顆專門用於觀測「伽瑪射線暴」（gamma-ray bursts，GRBs）的天文衛星，目前正朝地球的方向墜落，若不加以介入，預計今年稍晚就會自然墜入大氣層並焚毀。

這項前所未見、耗資3000萬美元的任務，原本試圖派遣救援機器人捕捉這顆目前位於約347公里高空的衛星，再將它移至約600公里高的軌道，藉此將其壽命延長數年。

據報導，這是美國首度嘗試透過將太空觀測站移至更高軌道，延長其數年壽命。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）表示，「雖然這不是我們預期的結果，但這並未改變這次任務值得嘗試的原因。」

這艘LINK無人太空船由美國新創公司Katalyst Space打造，7月3日搭乘「飛馬座」（Pegasus）小型火箭升空。火箭並非從地面發射，而是先由飛機搭載至高空，再從飛機上發射。

然而，Katalyst Space上月28日表示，這艘太空船當時已失控旋轉72小時，並出現包括通訊中斷在內的多項問題。

Katalyst Space今天宣布任務失敗時表示，由於「持續存在姿態控制（attitude control）問題」，該公司與NASA決定終止任務。

據報導，LINK太空船進入太空後不久就開始失控旋轉。Katalyst工程師數週來持續嘗試恢復太空船控制，並於上週上傳新的定位與控制軟體。新軟體降低了LINK的旋轉速度，但仍無法讓其停止失控旋轉。

NASA表示，雖然不再執行捕捉及升軌任務，這艘太空船仍將持續嘗試接近雨燕天文台，希望讓科學家與工程師從這次任務中汲取經驗，供未來類似任務參考。

NASA 衛星 太空

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