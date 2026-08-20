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日本「魅力縣市」最新排行！香川縣2連霸旅費最省 美食前3名揭曉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名訂房平台Jalan公布最新「觀光住宿旅行調查」，香川縣以89.2%的高評價蟬聯綜合滿意度排行榜第一名。圖為橫跨岡山縣與香川縣的瀨戶大橋落日美景。 示意圖／ingimage
日本知名訂房平台Jalan公布最新「觀光住宿旅行調查」，香川縣以89.2%的高評價蟬聯綜合滿意度排行榜第一名。圖為橫跨岡山縣與香川縣的瀨戶大橋落日美景。 示意圖／ingimage

據日媒「Business Insider」報導，知名訂房平台Jalan公布「日本觀光住宿旅行調查2026」最新數據。在2025年4月至2026年3月間，約1.5萬名旅客的評比中，「香川縣」以89.2%的高評價蟬聯綜合滿意度排行榜第一名，成功達成二連霸。

香川縣觀光景點小而美，能輕鬆體驗瀨戶內海藝術、島嶼風光與歷史名勝，更因平均旅遊花費低於全國水準，在物價齊漲下，以極高的CP值勝出。而獲得綜合滿意度排行榜第二名和第三名的，分別是88.7％的長崎縣和88.5％的岐阜縣。岐阜縣在此次調查中，首次進入前三名。

另外，遊客最重視的「在地特色美食」一項中，由「石川縣」睽違兩年奪回冠軍寶座。石川縣有來自日本海的頂級海鮮、握壽司征服饕客味蕾，香川縣則以支持率破六成的「讚岐烏龍麵」位居第二，宮崎縣靠南蠻雞、土雞、宮崎牛等肉類料理名列第三。

對不同年齡層的旅遊需求，「千葉縣」一舉奪下「最適合孩童」與「年輕人」的雙料冠軍。千葉縣坐擁知名國際主題樂園（迪士尼）、觀光牧場與海水浴場，是家庭放電與好友同樂的首選；「沖繩縣」則在度假飯店、當地人的好客熱情、特色伴手禮與大人專屬體驗等6個項目稱霸。

此調查顯示，現在旅遊更看重花費的合理性與當地的特有體驗，景點的知名度已不是首要考量，台灣旅客在規劃行程時，或許也可將此份調查列入參考。

日本 觀光 美食 物價

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