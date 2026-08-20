台灣男大生赴日當車手5度被逮！騙8旬婦139萬 辯稱不知是贓款

根據日媒「南日本新聞」報導，日本再度查獲台灣籍車手跨海犯案。一名居無定所的22歲台灣籍男大生，因涉嫌擔任詐騙集團車手，於8月18日遭鹿兒島中央警署與鹿兒島縣警組織犯罪對策課再次逮捕。誇張的是，這已是他第5次因涉嫌詐欺落網，日本警方目前正深入調查他是否屬於跨地區的「匿名流動型犯罪集團」。

警方調查指出，該名男大生涉嫌於今年2月18日至3月5日期間與不詳人士共謀，由同夥假冒警察身分打電話給富山縣高岡市一名80多歲老婦，謊稱因辦案需求，誘騙被害人將裝有690萬日圓（約新台幣139萬元）現金的袋子放在自家門口，再由該名男大生前往現場取走贓款。

面對警方偵訊，該名男大生僅坦承部分行為，對詐欺則矢口否認，辯稱：「我確實有去現場拿現金，但我不知道那是被害人的錢。」據悉，該名嫌犯上個月（7月21日）才涉嫌因相同手法取款而第4度遭逮。針對其屢次犯案的行徑，日本警方正持續擴大清查該男子背後的集團網絡，與其餘潛在犯罪。