默沙東莫德納mRNA癌症藥物 降低黑色素瘤復發

美國藥廠默沙東（Merck & Co.）與莫德納（Moderna）今天宣布，兩公司合作開發一款個人化癌症治療藥物，經一年的大型臨床試驗結果，顯示可成功降低黑色素瘤復發率。

法新社報導，這款名為intismeran autogene的個體化新抗原療法，是全球首次有「信使核糖核酸」（mRNA）藥物在癌症晚期的大型臨床試驗中，展現出明確的正面療效。專家形容這是「突破性」成果。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）聲明表示：「今天這項成果，對mRNA科學、對癌症患者來說，都是非凡的里程碑。」

這項試驗招募1137名已接受手術切除腫瘤的晚期黑色素瘤（melanoma）患者，在隨機分組下，其中2/3接受新藥，並加上現行的標靶藥pembrolizumab的治療；其餘1/3則僅接受現行標靶藥。

這項試驗持續約1年，結果成功顯著延長存活期，並無復發。

這項技術藥物並非用於「預防」癌症，而是用於「治療」與「防復發」。

兩家公司表示，他們將在國際醫學會議上公布完整數據，並向各國監管機構遞交上市申請。

牛津大學腫瘤科醫師兼助理教授李倫納德（LennardLee）形容此次結果「令人非常振奮...我們現在應可以期待完整資料的揭露。」李倫納德並未參與本次試驗。

倫敦巴茲癌症研究院（Barts Cancer Institute) 腫瘤科教授葛林格（Marco Gerlinger）指出，這不只是對黑色素瘤患者是項好消息，「我認為可稱為新一代癌症免疫治療的重大突破。」