印尼東部外海強震 84歲癱瘓婦受困數天奇蹟獲救

印尼東部佛羅雷斯島外海15日清晨發生規模7.7強烈地震，迄今已經造成73人喪命，一名地方官員今天則表示，有一位癱瘓的84歲老婦受困數日後奇蹟獲救。

法新社報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，佛羅雷斯島（Flores Island）附近海域的強震也導致超過900人受傷，將近6萬人流離失所。

前述8旬老婦住在佛羅雷斯島北方一座小島上，強震發生後，她受困於倒塌的竹牆下。

直到昨天，家屬才返家尋獲老婦人，他們原本以為她已獲救並轉至避難所。

當地一位官員告訴法新社：「因為她癱瘓了，無法動彈也不能說話，所以直到第4天才終於被家人找到。」

該官員還說：「她身體狀況良好，沒有任何傷勢。只是幾天沒吃沒喝，所以有些虛弱…感覺很不真實，簡直就像奇蹟。」

根據印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）統計，從15日迄今記錄到逾3000次餘震。