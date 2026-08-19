聽新聞
0:00 / 0:00

印尼東部外海強震 84歲癱瘓婦受困數天奇蹟獲救

中央社／ 雅加達19日綜合外電報導

印尼東部佛羅雷斯島外海15日清晨發生規模7.7強烈地震，迄今已經造成73人喪命，一名地方官員今天則表示，有一位癱瘓的84歲老婦受困數日後奇蹟獲救。

法新社報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，佛羅雷斯島（Flores Island）附近海域的強震也導致超過900人受傷，將近6萬人流離失所。

前述8旬老婦住在佛羅雷斯島北方一座小島上，強震發生後，她受困於倒塌的竹牆下。

直到昨天，家屬才返家尋獲老婦人，他們原本以為她已獲救並轉至避難所。

當地一位官員告訴法新社：「因為她癱瘓了，無法動彈也不能說話，所以直到第4天才終於被家人找到。」

該官員還說：「她身體狀況良好，沒有任何傷勢。只是幾天沒吃沒喝，所以有些虛弱…感覺很不真實，簡直就像奇蹟。」

根據印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）統計，從15日迄今記錄到逾3000次餘震。

印尼 強震 地震

延伸閱讀

印尼規模7.7地震增至70死 流離失所及受傷人數暴增

印尼強震 醫師靠手電筒為39歲早產婦奇蹟接生

觀光重鎮又搖…西班牙格拉納達規模4.8地震 3人受輕傷

墨西哥漁夫受困水下洞穴 熬過15天未進食奇蹟獲救

相關新聞

伸狼爪長達9年！法國官員被控面試時下藥 近250名女性受害失禁

法國一名高級文官遭近250名女性指控，在2009年至2018年間涉嫌於面試時對她們下藥，使她們失去對身體的控制，部分女性...

法國6月中旬以來經歷52天熱浪 夏天未結束已創紀錄

法國氣象局今天表示，當前熱浪已持續22天，是有紀錄以來第2長，超過2006年7月的21天、接近1983年7月的23天。法...

世博建商爆貪腐…61歲負責人涉虛報工程款 挪274萬翻修自宅

2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場工程中擔任現場負責人的「竹中工務店」員工，涉嫌虛報工程費用翻修自家住宅，造成公司...

裝行李箱窒息亡…泰國17歲少女遭殺害棄屍鐵軌 澳籍嫌犯恐判死刑

泰國沿海城市芭達雅警方6月27日凌晨在一處鐵路軌道附近，發現17歲少女敦查諾（Tunchanok Donhomla）裸露遺體藏在行李箱內，事後確認死因是窒息。警方案發後很快逮捕據稱「正準備逃出國」的45歲澳洲男子卡曼（Simon Peter Carman）。如果謀殺罪名成立，卡曼可能面臨死刑。

矽谷祖克柏們雙標黨 靠科技賺大錢卻限制子女使用

社群媒體對孩子有害。這是近期加州、肯塔基州和新墨西哥州多起高科技訴訟直接而明確的結論。如今，矽谷的勢力與野心都處於前所未有的高峰，但社群媒體這項代表性產品，卻讓人想起1990年前後的香菸：既充滿吸引力，也面臨一波波訴訟。 最新一宗社群媒體訴訟將在加州奧克蘭進行開庭陳詞。加州及其他州政府控告Facebook與Instagram的母公司Meta，指稱公司「運用強大且前所未有的科技吸引、黏住，最終困住兒童與青少年」。

毒菇宴請公婆親友釀3死 澳洲婦人被判無期提上訴

以有毒蕈菇毒殺3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson）去年被判無期徒刑，澳洲法院今天開始審理她的上訴案。這起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。