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7月中國訪日遊客大減56% 台灣遊客破70萬人次創紀錄
日本政府觀光局（JNTO）今天公布數據顯示，7月份中國訪日遊客降至42.8萬人次，年減56.1%，為連續第8個月下降。不過日本7月接待外國遊客人數創下歷年7月新高，其中台灣遊客更是突破70萬人次，創單月歷史新高。
自去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說以來，中國赴日遊客數量持續走低。JNTO數據顯示，今年前7個月，中國訪日遊客數量248.6萬人次，年減56.3%。
不過，據JNTO公布，7月日本接待外國遊客達344.2萬人次，較去年同期成長0.1%，創下7月新紀錄。包括韓國、印尼和墨西哥在內的17個市場，7月訪日人數均創歷年7月新高，其中台灣遊客更是首次突破70萬人次，創單月歷史新高。
JNTO表示，受到暑假帶動，東亞、歐美、澳洲及中東等市場訪日需求升溫，韓國、台灣、泰國、馬來西亞，以及美國、法國等市場，訪日遊客人數均有所增加。
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