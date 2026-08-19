7月中國訪日遊客大減56% 台灣遊客破70萬人次創紀錄

社群媒體對孩子有害。這是近期加州、肯塔基州和新墨西哥州多起高科技訴訟直接而明確的結論。如今，矽谷的勢力與野心都處於前所未有的高峰，但社群媒體這項代表性產品，卻讓人想起1990年前後的香菸：既充滿吸引力，也面臨一波波訴訟。 最新一宗社群媒體訴訟將在加州奧克蘭進行開庭陳詞。加州及其他州政府控告Facebook與Instagram的母公司Meta，指稱公司「運用強大且前所未有的科技吸引、黏住，最終困住兒童與青少年」。

2026-08-19 12:00