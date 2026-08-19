法國6月中旬以來經歷52天熱浪 夏天未結束已創紀錄

法國氣象局今天表示，當前熱浪已持續22天，是有紀錄以來第2長，超過2006年7月的21天、接近1983年7月的23天。法新社數據分析顯示，法國本土自6月中旬以來經歷52天熱浪，刷新紀錄。

法國氣象局（Météo-France）表示，昨天全國氣溫指標（ITN）為攝氏24.5度，意味著這波熱浪已持續22天，是自1947年測量以來第2長時間。全國氣溫指標是指各地30個參考測量站的平均氣溫。

今年法國已經歷3波熱浪，分別是6月的14天、7月的16天，以及7月底至今22天。

法國今年夏季高溫異常頻繁，除了2個月內出現3波熱浪之外，早在5月底就出現第一波高溫，暑氣比往年來得更早。

法國最後數個處於「酷暑」橙色警戒的省分已於昨天解除警戒狀態，但當前這波始於7月28日的熱浪，嚴格來說尚未結束。

依據法國氣象局的定義，酷暑（canicule）與熱浪（vague de chaleur）不同。

酷暑是指至少3天的晝夜氣溫都很高，可能構成健康風險。法國氣象局所設標準因地區而異，舉例來說，南部大城土魯斯（Toulouse）若連續3天3夜最高氣溫在36度以上、最低氣溫在21度以上，就算酷暑。

當全國氣溫指標單日達到或超過25.3度，且高於或維持在23.4度至少連續3天，即進入熱浪；當全國氣溫指標至少連續3天降到23.4度以下，或「偶爾」低於22.4度時，熱浪就算結束。

法新社依據法國氣象局數據分析，自6月中旬以來，法國本土累計經歷52天熱浪，超過2022年的33天或2003年的22天，創下新高紀錄，而夏天尚未結束。

以最高氣溫來說，今年6月底的熱浪是法國有紀錄以來最強烈；但若綜合考量持續時間和強度，2003年8月歷史性熱浪是最嚴重的一次，當時持續16天。