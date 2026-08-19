快訊

交通部核准營運了 北捷信義東延段最快通車時間曝光

辛亥路地下道追撞車禍…BMW疑打滑猛衝分隔島又撞前車 駕駛流血送醫

債市賣壓會擊沉美股嗎？技術分析師：5跡象顯示拉回後將蓄勢反攻

聽新聞
0:00 / 0:00

法國6月中旬以來經歷52天熱浪 夏天未結束已創紀錄

中央社／ 巴黎19日專電
法國氣象局今天表示，當前熱浪已持續22天，是有紀錄以來第2長，超過2006年7月的21天、接近1983年7月的23天。美聯社
法國氣象局今天表示，當前熱浪已持續22天，是有紀錄以來第2長，超過2006年7月的21天、接近1983年7月的23天。美聯社

法國氣象局今天表示，當前熱浪已持續22天，是有紀錄以來第2長，超過2006年7月的21天、接近1983年7月的23天。法新社數據分析顯示，法國本土自6月中旬以來經歷52天熱浪，刷新紀錄。

法國氣象局（Météo-France）表示，昨天全國氣溫指標（ITN）為攝氏24.5度，意味著這波熱浪已持續22天，是自1947年測量以來第2長時間。全國氣溫指標是指各地30個參考測量站的平均氣溫。

今年法國已經歷3波熱浪，分別是6月的14天、7月的16天，以及7月底至今22天。

法國今年夏季高溫異常頻繁，除了2個月內出現3波熱浪之外，早在5月底就出現第一波高溫，暑氣比往年來得更早。

法國最後數個處於「酷暑」橙色警戒的省分已於昨天解除警戒狀態，但當前這波始於7月28日的熱浪，嚴格來說尚未結束。

依據法國氣象局的定義，酷暑（canicule）與熱浪（vague de chaleur）不同。

酷暑是指至少3天的晝夜氣溫都很高，可能構成健康風險。法國氣象局所設標準因地區而異，舉例來說，南部大城土魯斯（Toulouse）若連續3天3夜最高氣溫在36度以上、最低氣溫在21度以上，就算酷暑。

當全國氣溫指標單日達到或超過25.3度，且高於或維持在23.4度至少連續3天，即進入熱浪；當全國氣溫指標至少連續3天降到23.4度以下，或「偶爾」低於22.4度時，熱浪就算結束。

法新社依據法國氣象局數據分析，自6月中旬以來，法國本土累計經歷52天熱浪，超過2022年的33天或2003年的22天，創下新高紀錄，而夏天尚未結束。

以最高氣溫來說，今年6月底的熱浪是法國有紀錄以來最強烈；但若綜合考量持續時間和強度，2003年8月歷史性熱浪是最嚴重的一次，當時持續16天。

熱浪 法國 氣溫 夏天

延伸閱讀

法國高溫難耐…動物園長頸鹿納涼 飼主替寵物消暑

銀髮族高溫風險遭低估 暖化牽動氣候移民挑戰

乾旱熱浪加劇 德國今年穀物收成恐跌7%低於歷史水準

法國今夏熱浪創紀錄...7月成有紀錄以來最熱月 預估至10月氣溫仍會高於正常

相關新聞

伸狼爪長達9年！法國官員被控面試時下藥 近250名女性受害失禁

法國一名高級文官遭近250名女性指控，在2009年至2018年間涉嫌於面試時對她們下藥，使她們失去對身體的控制，部分女性...

法國6月中旬以來經歷52天熱浪 夏天未結束已創紀錄

法國氣象局今天表示，當前熱浪已持續22天，是有紀錄以來第2長，超過2006年7月的21天、接近1983年7月的23天。法...

世博建商爆貪腐…61歲負責人涉虛報工程款 挪274萬翻修自宅

2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場工程中擔任現場負責人的「竹中工務店」員工，涉嫌虛報工程費用翻修自家住宅，造成公司...

裝行李箱窒息亡…泰國17歲少女遭殺害棄屍鐵軌 澳籍嫌犯恐判死刑

泰國沿海城市芭達雅警方6月27日凌晨在一處鐵路軌道附近，發現17歲少女敦查諾（Tunchanok Donhomla）裸露遺體藏在行李箱內，事後確認死因是窒息。警方案發後很快逮捕據稱「正準備逃出國」的45歲澳洲男子卡曼（Simon Peter Carman）。如果謀殺罪名成立，卡曼可能面臨死刑。

矽谷祖克柏們雙標黨 靠科技賺大錢卻限制子女使用

社群媒體對孩子有害。這是近期加州、肯塔基州和新墨西哥州多起高科技訴訟直接而明確的結論。如今，矽谷的勢力與野心都處於前所未有的高峰，但社群媒體這項代表性產品，卻讓人想起1990年前後的香菸：既充滿吸引力，也面臨一波波訴訟。 最新一宗社群媒體訴訟將在加州奧克蘭進行開庭陳詞。加州及其他州政府控告Facebook與Instagram的母公司Meta，指稱公司「運用強大且前所未有的科技吸引、黏住，最終困住兒童與青少年」。

毒菇宴請公婆親友釀3死 澳洲婦人被判無期提上訴

以有毒蕈菇毒殺3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson）去年被判無期徒刑，澳洲法院今天開始審理她的上訴案。這起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。