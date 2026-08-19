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氣候變遷加速瑞士冰河融化 34年前失蹤登山客遺體現蹤
瑞士警方今天表示，34年前失蹤的2名比利時登山客遺體已被發現，隨著特里夫特冰川（Trift Glacier）融化而重見天日。氣候變遷加速冰川融化，退縮的冰層因而發現多年前、甚至數十年前的登山客遺體。
法新社報導，瑞士瓦萊邦（Wallis）警方在聲明中表示，一名健行者7月26日通報，在靠近義大利邊境的瑞士南部冰河上發現2具遺體。
遺體隨後被送往錫永（Sion）的瓦萊邦醫院法醫研究所進行身分確認。
聲明指出：「DNA比對結果正式確認，這2名死者就是1992年在魏斯米斯（Weissmies）地區失蹤的登山客。」
這2名比利時登山客失蹤時分別為39歲和41歲。
瓦萊邦警方有一份可追溯至1925年的失蹤人口名單，主要涵蓋高山及河流地區。
去年，一名1994年失蹤的瑞士登山客遺骸，在上加伯爾峰（Ober Gabelhorn）的冰河上被發現，同樣也是在瓦萊邦。
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