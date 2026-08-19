拉脫維亞道路交通安全局遭網攻 約120萬人個資外洩

拉脫維亞道路交通安全局月初遭遇大規模網路攻擊，約有120萬人的個人資料被駭客取得，規模約占全國人口3分之2，引發社會高度關注。道路交通安全局全體董事會今日向拉國交通部提出辭呈，以示負責。

拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，根據道路交通安全局（Road Traffic Safety Directorate）說明，外洩資訊包括個人識別碼或公司登記號碼、姓名、付款金額與日期、車輛登記號碼，以及服務當日的登記地址等資料。不過當局表示，聯絡方式如電話與電子郵件未遭外洩，且部分地址資料並不完整。

據報導，拉脫維亞資安機構Cert.lv指出，相關資料恐被用於製作更具可信度的釣魚簡訊、電子郵件或詐騙電話，呼籲民眾提高警覺，避免點擊可疑連結，並透過官方網站或應用程式查詢資訊。

拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）表示，此次大規模資料外洩對國家安全構成威脅，並強調道路交通安全局的公信力已受損，管理層應對事件負起責任。

LSM報導，在事件持續延燒下，拉脫維亞交通部長科茲洛夫斯基斯（Rihards Kozlovskis）今天表示，道路交通安全局全體董事會已向其提出辭呈以示負責。

科茲洛夫斯基斯並已下令展開緊急內部調查，釐清網路攻擊與資料外洩的完整經過及責任歸屬，調查內容也將檢視道路交通安全局與資安服務供應商的相關合約。