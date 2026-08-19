快訊

美科技巨頭帶頭反彈 台指期夜盤大漲、收復45K大關

曾登輝達生態系背版 黃仁勳愛店分店熄燈！店面高掛布條出售

檢約談7人！三總器捐系統涉偽造文書 2人各10萬交保其餘請回

聽新聞
0:00 / 0:00

拉脫維亞道路交通安全局遭網攻 約120萬人個資外洩

中央社／ 維爾紐斯19日專電
拉脫維亞道路交通安全局月初遭遇大規模網路攻擊。圖／AI生成
拉脫維亞道路交通安全局月初遭遇大規模網路攻擊。圖／AI生成

拉脫維亞道路交通安全局月初遭遇大規模網路攻擊，約有120萬人的個人資料被駭客取得，規模約占全國人口3分之2，引發社會高度關注。道路交通安全局全體董事會今日向拉國交通部提出辭呈，以示負責。

拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，根據道路交通安全局（Road Traffic Safety Directorate）說明，外洩資訊包括個人識別碼或公司登記號碼、姓名、付款金額與日期、車輛登記號碼，以及服務當日的登記地址等資料。不過當局表示，聯絡方式如電話與電子郵件未遭外洩，且部分地址資料並不完整。

據報導，拉脫維亞資安機構Cert.lv指出，相關資料恐被用於製作更具可信度的釣魚簡訊、電子郵件或詐騙電話，呼籲民眾提高警覺，避免點擊可疑連結，並透過官方網站或應用程式查詢資訊。

拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）表示，此次大規模資料外洩對國家安全構成威脅，並強調道路交通安全局的公信力已受損，管理層應對事件負起責任。

LSM報導，在事件持續延燒下，拉脫維亞交通部長科茲洛夫斯基斯（Rihards Kozlovskis）今天表示，道路交通安全局全體董事會已向其提出辭呈以示負責。

科茲洛夫斯基斯並已下令展開緊急內部調查，釐清網路攻擊與資料外洩的完整經過及責任歸屬，調查內容也將檢視道路交通安全局與資安服務供應商的相關合約。

拉脫維亞 網攻 交通安全

延伸閱讀

消費者個資恐進入地下交易鏈？ 駭客喊賣「可不可」70萬會員資料

還有7億沒有領！南市提供徵收保管款系統可查詢申領

整理包／ EZ WAY 怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

日本千葉縣豪雨增至13死 約2700輛泡水車成路障、醫院也是受災戶

相關新聞

狼爪伸長達9年！法國官員被控面試時下藥 近250名女性受害失禁

法國一名高級文官遭近250名女性指控，在2009年至2018年間涉嫌於面試時對她們下藥，使她們失去對身體的控制，部分女性...

世博建商爆貪腐…61歲負責人涉虛報工程款 挪274萬翻修自宅

2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場工程中擔任現場負責人的「竹中工務店」員工，涉嫌虛報工程費用翻修自家住宅，造成公司...

裝行李箱窒息亡…泰國17歲少女遭殺害棄屍鐵軌 澳籍嫌犯恐判死刑

泰國沿海城市芭達雅警方6月27日凌晨在一處鐵路軌道附近，發現17歲少女敦查諾（Tunchanok Donhomla）裸露遺體藏在行李箱內，事後確認死因是窒息。警方案發後很快逮捕據稱「正準備逃出國」的45歲澳洲男子卡曼（Simon Peter Carman）。如果謀殺罪名成立，卡曼可能面臨死刑。

矽谷祖克柏們雙標黨 靠科技賺大錢卻限制子女使用

社群媒體對孩子有害。這是近期加州、肯塔基州和新墨西哥州多起高科技訴訟直接而明確的結論。如今，矽谷的勢力與野心都處於前所未有的高峰，但社群媒體這項代表性產品，卻讓人想起1990年前後的香菸：既充滿吸引力，也面臨一波波訴訟。 最新一宗社群媒體訴訟將在加州奧克蘭進行開庭陳詞。加州及其他州政府控告Facebook與Instagram的母公司Meta，指稱公司「運用強大且前所未有的科技吸引、黏住，最終困住兒童與青少年」。

毒菇宴請公婆親友釀3死 澳洲婦人被判無期提上訴

以有毒蕈菇毒殺3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson）去年被判無期徒刑，澳洲法院今天開始審理她的上訴案。這起...

SpaceX火箭撞擊月球 NASA公布最新坑洞影像

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布最新影像，呈現本月稍早太空探索科技公司（SpaceX）火箭撞擊月球留下的撞擊坑

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。