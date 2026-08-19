極端氣候衝擊葡萄園 捷克酒農尋永續栽培之道

全球氣候變遷正使葡萄酒產業面臨前所未有挑戰，乾旱期延長、暴雨加劇，導致葡萄減產或被迫提前採收。中央社記者走訪捷克摩拉維亞與中波希米亞2大葡萄酒產區，深入了解酒農如何透過有機農法，在極端氣候中守護作物與土地。

● 乾旱暴雨成新常態 葡萄酒農打造生態島維持多樣性

來到捷克南方摩拉維亞地區，盛夏烈日高照。拉迪斯拉夫．霍萊茨酒莊（Vinařství Ladislav Holec）釀酒師琳達（Linda）駕車載著中央社記者，沿著顛簸小徑來到帕拉瓦（Pálava）丘陵下的葡萄園。

她望向整片葡萄園坦言，近年最棘手的問題並非高溫本身，而是漫長乾旱與突如其來的暴雨，「我們面臨嚴重缺水、無風且極度乾燥的環境，甚至連續2、3個月沒有降雨，過去常見的晨露也幾乎消失了」。

長期乾旱使葡萄藤組織變得脆弱，枝幹容易龜裂，裂口更成為真菌感染的入口；即使施用接觸型殺菌劑硫磺防治病害，也常因烈日曝曬造成葉片灼傷。到了9月採收季，暴雨又接踵而至，不少酒莊因此被迫提前採收。

身兼萊德尼斯孟德爾大學（Mendel University inLednice）園藝學院學生的琳達，約3年前開始將生態種植理念帶回家族葡萄園，希望提升葡萄樹面對氣候變遷的韌性。

她減少翻耕土壤，保留園內草本植物自然生長，以降低水分蒸發、維持土壤濕度，也打破單一作物栽培造成的生態失衡。同時，她在葡萄園中打造「植被生態島」，混種多種非葡萄科植物，提高生物多樣性。

帕拉瓦地區本就擁有豐富的自然環境，森林、野莓與野李環繞著葡萄園。琳達因此形容，這裡不是孤立的農地，而是森林與生態區域中的「綠色島嶼」。面對越來越乾燥的氣候，她也計劃未來引進無花果、橄欖等更耐旱的作物，讓葡萄園逐步適應新的環境條件。

● 不噴灑農藥萃取天然草藥 提升葡萄樹天然免疫力

氣候變遷帶來的挑戰，同樣發生在中波希米亞州的庫特納霍拉酒莊（Wine Cellars Kutna Hora）。這座酒莊不依賴化學農藥，而是運用草藥萃取技術，強化葡萄藤自身的免疫力。

釀酒師波荷多娃（Soňa Podholová）指出，長期乾旱後若突然降下豪雨，土壤雖然濕潤，植物根系卻未必能立即吸收養分。為了解決這項瓶頸，酒莊採用「葉面噴灑」策略，讓草藥萃取的養分在數小時內直接經由葉片吸收，迅速補充營養並提升免疫力。

她說，團隊利用水分子解離特性提升草藥活性成分的萃取效率，將各種草藥浸泡於40至60度溫水約1小時，再視濃度需求以低溫真空技術濃縮，完整保留植物活性。

酒莊目前建立4大核心草藥防禦系統，包括以蚯蚓堆肥與刺蕁麻製成的營養萃取液、以鼠尾草與百里香抑制霜霉病的防護配方、利用馬尾草防禦白粉病的天然萃取液，以及富含天然皂素的草藥展著劑，使有效成分更穩固附著於葉片。

除了照顧葡萄樹，庫特納霍拉酒莊也將保育土地視為使命。酒莊在葡萄園周圍設置寬達4公尺的生態廊道，以樹木與灌木形成天然綠帶，不僅減少暴雨造成的水土流失，也阻隔鄰近傳統農場的農藥污染，為昆蟲、鳥類與野生動物提供棲息空間。

庫特納霍拉酒莊執行長魯道夫斯基（LukášRudolfský）表示，酒莊自2006年全面採行有機栽培，是中歐生物有機葡萄種植的先驅，並於2009年取得全球Demeter生物動力農業認證。

他說：「維護健康而完整的土壤，是留給下一代最好的禮物。」

在極端氣候逐漸成為常態的今日，捷克酒農透過生態農法、草藥萃取與土壤保育，證明不依賴化學農藥，依然能維持葡萄園的健康生態，為永續葡萄栽培提供一條可行的道路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康