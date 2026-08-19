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世博建商爆貪腐…61歲負責人涉虛報工程款 挪274萬翻修自宅

中央社／ 大阪市19日綜合外電報導
大阪世博展區內世界最大木造環形建築「大屋根」(The Grand Ring)。聯合報系資料照
大阪世博展區內世界最大木造環形建築「大屋根」(The Grand Ring)。聯合報系資料照

2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場工程中擔任現場負責人的「竹中工務店」員工，涉嫌虛報工程費用翻修自家住宅，造成公司1369萬日圓損失，現已依背信罪嫌遭逮捕。

綜合日本放送協會（NHK）、關西電視台（KTV）、「朝日新聞」、「產經新聞」等日媒報導，大型工程承包商竹中工務店負責本次世博的重要代表性建築「大屋根」（大屋頂環）西側700公尺的施工工程。

而竹中工務店本次工程的總負責人，61歲的河井辰巳，已於19日遭到大阪府警逮捕。

大阪府警搜查二課表示，河井辰巳涉嫌於2025年2月至6月期間，與下游廠商相關人員合謀，虛報世博會的裝修工程費。河井辰巳指示將約2779萬日圓匯入相關公司名下帳戶，造成竹中工務店蒙受約1369萬日圓（約新台幣274萬元）的損害。

而河井辰巳虛報的款項被用於支付其自宅、個人名下公寓，以及他本人名下餐館的部分改裝工程費用。這些改裝工程自2023年6月就開始，總金額高達6000萬日圓（約新台幣1203萬元）以上。

由於河井辰巳擁有規劃與決定工程竣工前所需業務的權限，警方已對竹中工務店的大阪本部進行搜索，深入調查詳細經過。警方目前尚未透露其是否認罪。

竹中工務店還承攬了「大屋根」內廁所等多項建築工程。而在全長2000公尺的大屋根之中，該公司負責建設位於該工區內的約700公尺範圍。

針對這起事件，竹中工務店於官方網站發表聲明：「本公司嚴肅看待此事，將全力配合警方調查。在確認事實關係後，公司將予以嚴正處置。未來我們將進一步強化內部控制、管理體制與員工教育以防止再次發生，全力遵循法令規定。」

這場展現先端技術與世界文化的大阪世博，在半年間吸引累計超過2500萬人次造訪，但其建設工程背後卻接連爆出醜聞。在塞爾維亞、安哥拉、馬爾他等多個展館中，工程款拖欠問題一一浮上檯面。

部分展館中，多個受害下游業者甚至發起「受害者之會」，事件演變成向營運主體「2025年日本國際博覽會協會」及相關行政機關協助解決糾紛，事件已演變成另一項爭議。

日本政府與大阪府等單位則表示這是「民事糾紛」，表態不會直接代墊受害款項，目前問題仍未解決。

此外，參與世博相關建設工程的多家業者，也被發現並未取得國家或大阪府核發的建設業許可。

大阪府警去年9月，以涉嫌無照承攬安哥拉館內部裝修工程罪嫌，將位於大阪市鶴見區的一家建設公司40多歲負責人等人函送檢方偵辦，之後大阪區檢察廳聲請簡易判決處刑。

大阪府也以無照參與世博相關工程為由，截至今年7月，已對總計9家下游公司處以一定期限的停業處分。

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