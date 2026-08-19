泰國校園槍擊演練求逼真 學者：訓練不必製造恐懼

泰國日前發生校園槍擊事件，多所學校因此加強校園安全演練，模擬持槍攻擊等逼真情境。學者指出，目前研究較支持冷靜、事前告知且重複進行的基本應變訓練，並指出，逼真演練可能對學生造成恐懼。

泰國7日發生校園槍擊案後，校園安全受關注。泰國教育部已擬定校園安全計畫，全國各地的學校也持續舉行槍擊演練行動。如曼谷北部的拉達那哥欣紀念邦肯中學（Rattanakosin Somphot Bang Khen School）昨天就舉行一場校園槍擊演練活動，演練場景相當逼真，甚至有學生因此眼眶泛淚，氣氛緊張。

任職於泰國朱拉隆功大學教育學院的教育學博士帕功（Pakorn Akkakanjanasupar）指出，「目前尚未有研究證實，在演練中加入假槍聲、演員、模擬傷者或刻意欺騙學生相信攻擊正在發生，能帶來額外效果」。

帕功認為，桌上演習及實地演練，應主要供學校教職員及緊急應變人員進行；學生則應練習少數幾項符合年齡的應變行動，並說，「學生的危機應變準備應建立在清楚的溝通、反覆練習、協調及檢討，而不是重新製造真實攻擊事件所帶來的恐懼」。

美國國家學院（National Academies of Sciences,Engineering, and Medicine）2025年的研究建議，學生不應參與高強度、高感官刺激及欺騙性的模擬演練，包括假槍聲、模擬受傷、安排演員扮演攻擊者，以及讓學生誤以為攻擊事件真的發生。

帕功向中央社補充說，對於年紀較小的學生，高度逼真的演練可能導致他們難以分辨模擬情境與真正的緊急事件，甚至影響學生恢復正常學習。

他補充，研究顯示，相關演練能否改善真實槍擊事件中的行為或降低死亡人數，證據仍有限，但強調「進行演練及反覆訓練可能提升參與者認識應變程序，以在緊急情況下採取正確行動」。

帕功向中央社指出，每起校園攻擊事件在地點、預警時間、攻擊者行為、建築設計及緊急應變等方面都不同，因此很難由演練結果直接推論真實事件中的效果。

帕功強調，除了舉辦演練活動，校園安全不能只依靠單一措施。他提及自己與其他學者2024年發表的「安全區」（Safe Zone）研究，從個人、人際關係、學校、社區及更廣泛社會環境等不同層面探討學生安全，並建議校方建立學生與成人之間的信任關係，持續進行反霸凌計畫，建立保密通報管道，並提供心理健康支持等。