韓藝術界聲援 批光州雙年展刪「台灣」涉政治審查、應即恢復

韓國藝術界團體「反對審查藝術家連帶」18日發表聲明，聲援參與2026年光州雙年展的台灣館策展人及藝術家，批評主辦單位將「台灣」名稱自相關宣傳資料中刪除，形同政治審查，要求立即恢復「台灣館」（TaiwanPavilion）名稱，並公開決策過程及正式道歉。

台灣館策展人及藝術家於15日以「受審查的台灣館」發表正式聲明，揭露光州雙年展中「台灣」名稱遭到單方面刪除。至今，光州雙年展基金會公布的活動海報及網站，原應標示「台灣」的位置僅以國立台灣美術館英文縮寫「NTMoFA」呈現。

台灣館方面表示，名稱變更是光州雙年展基金會單方面作出的決定，儘管策展團隊曾多次提出異議並要求協商，仍未獲採納。

「反對審查藝術家連帶」（Artists’ SolidarityAgainst Censorship）在Instagram發表聲明表示，光州雙年展自1995年創辦以來，一直以「5·18光州民主化運動」的歷史，及其所留下的民主、人權、自由與抵抗等價值為重要理念，並廣泛對外宣揚。這些價值也一直是光州雙年展在國際藝術界確立自身正當性最重要的基礎之一。

聲明批評，如今光州雙年展卻無視藝術家對自身國家認同的命名，並排除民主討論及協商程序，形成「反民主」局面。

聲明並稱，「在素有『大韓民國民主聖地』之稱的光州，竟然發生針對藝術家及藝術行為的政治審查，令我們深感痛心與憤慨。」

該團體同時質疑，更嚴重的是，事件發生後，光州雙年展基金會迄今未就爭議提出說明或道歉，而是始終保持沉默。

聲明指出，當今國際藝術界不斷發生因國籍、種族、性別、宗教或政治立場等因素所造成的歧視與排斥，導致藝術作品遭到單方面修改或撤除、展覽及公開發言被取消，以及藝術家與文化工作者被迫噤聲等情況。當部分國家的政治、外交壓力及經濟影響力日益延伸並介入藝術文化領域之際，雙年展等國際藝術平台更有責任捍衛當代社會應堅守的政治、倫理與藝術價值，並保障展覽與藝術創作的自主性。

「反對審查藝術家連帶」強調，台灣館策展人、藝術家以及聲援事件的台灣文化藝術界工作者，都有權依據自身的政治自由與信念，為自己的身分認同命名，而建立在這種自我認同之上的藝術實踐，也應受到尊重。

聲明表示，「身為當今活躍於韓國的藝術家與文化工作者，我們對於這樣的審查竟發生在一個以民主與抵抗歷史為根基的光州雙年展，感到憤怒。我們也呼籲韓國以及世界各地藝術社群的成員，本於政治與藝術上的責任感，與台灣館站在一起，並共同採取行動。」

聲明最後向光州雙年展基金會提出3項要求，包括立即恢復「Taiwan Pavilion」名稱；公開將「TaiwanPavilion」改為「NTMoFA」的依據、決策者及決策過程；以及就無視台灣館多次異議及協商要求、強行更改名稱一事，正式向台灣館策展人與藝術家道歉。