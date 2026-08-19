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印度平價旅館深夜起火9死多傷 疑冷氣爆炸釀禍

中央社／ 加爾各答19日綜合外電報導

印度東部城市加爾各答（Kolkata）一間旅館今天凌晨燃起大火，造成至少9人死亡、多人受傷。印度消防官員指出，疑似是冷氣爆炸引發火災。

西孟加拉邦（West Bengal）消防局長夏瑪（AnujSharma）告訴記者，今天凌晨發生的火災造成9人喪命，其中包括1名兒童。另有9人獲救並送醫治療，包括6名男性、2名女性及1名兒童。

夏瑪說，初步資訊顯示，這間平價旅館內的一台冷氣機疑似發生爆炸並引發火災，「濃煙籠罩整間飯店，有些死者被發現倒臥浴室」。

警方表示，旅館2樓在凌晨2時50分左右竄出火舌，火勢在1小時內受到控制，起火原因仍有待釐清。

西孟加拉邦執政黨成員帕塔克（Santosh Pathak）表示，部分死者疑似是前往加爾各答接受醫療服務的孟加拉籍人士。

他告訴記者：「我們正試圖確認死者國籍。」

火災發生時，旅館內共有60名住客。這間旅館位於加爾各答市中心人口密集地區，以提供平價住宿和餐飲服務聞名。

由於消防設備不足，且經常無視安全法規，印度建築物火災事故時有所聞。

印度 爆炸 冷氣

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