聽新聞
0:00 / 0:00
印度平價旅館深夜起火9死多傷 疑冷氣爆炸釀禍
印度東部城市加爾各答（Kolkata）一間旅館今天凌晨燃起大火，造成至少9人死亡、多人受傷。印度消防官員指出，疑似是冷氣機爆炸引發火災。
西孟加拉邦（West Bengal）消防局長夏瑪（AnujSharma）告訴記者，今天凌晨發生的火災造成9人喪命，其中包括1名兒童。另有9人獲救並送醫治療，包括6名男性、2名女性及1名兒童。
夏瑪說，初步資訊顯示，這間平價旅館內的一台冷氣機疑似發生爆炸並引發火災，「濃煙籠罩整間飯店，有些死者被發現倒臥浴室」。
警方表示，旅館2樓在凌晨2時50分左右竄出火舌，火勢在1小時內受到控制，起火原因仍有待釐清。
西孟加拉邦執政黨成員帕塔克（Santosh Pathak）表示，部分死者疑似是前往加爾各答接受醫療服務的孟加拉籍人士。
他告訴記者：「我們正試圖確認死者國籍。」
火災發生時，旅館內共有60名住客。這間旅館位於加爾各答市中心人口密集地區，以提供平價住宿和餐飲服務聞名。
由於消防設備不足，且經常無視安全法規，印度建築物火災事故時有所聞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。