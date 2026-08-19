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氣候變遷致歐洲海域水溫飆升 嚴重衝擊生態

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導

研究指出，氣候變遷歐洲海域海水溫度上升的主要原因，今年夏季直接使地中海升溫約攝氏2度，並對生態系統造成嚴重影響。

法新社報導，瑞士伯恩大學（University of Bern）環境物理學家、共同作者弗勒利歇爾（ThomasFrolicher）表示：「從愛爾蘭外海的大西洋海域到地中海，歐洲海域海水溫度正以令人擔憂的速度急遽升高。」

他說：「我們的研究清楚顯示，這是由氣候變遷所造成，尤其是持續燃燒化石燃料所致。」

世界氣候歸因組織（WWA）的科學家估計，氣候變遷使地中海升溫約攝氏2度，也使西歐海域升溫超過攝氏1.3至1.4度。他們透過結合觀測資料與氣候模型模擬結果，得出上述數據。

世界氣候歸因組織指出，已有「嚴重生態影響的證據」，許多物種正「向北遷移至較涼爽的水域，擾亂食物鏈、沿海漁業以及水產養殖業」。

該組織在聲明中表示：「影響也可能擴及陸地，海面溫度上升會使沿海地帶的濕度增加，提高極端高溫的風險。」

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