快訊

伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

低壓帶+低氣壓影響 中南部7縣市大雨特報

非首次同遊！趙建銘越南旅伴身分曝光 獄友蔡秉雄是貪汙案「白手套」

聽新聞
0:00 / 0:00

毒菇宴請公婆親友釀3死 澳洲婦人被判無期提上訴

中央社／ 墨爾本19日綜合外電報導
2025年9月8日，派特森（Erin Patterson）在澳洲墨爾本維多利亞州最高法院外，由人員陪同離開。美聯社
2025年9月8日，派特森（Erin Patterson）在澳洲墨爾本維多利亞州最高法院外，由人員陪同離開。美聯社

以有毒蕈菇毒殺3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson）去年被判無期徒刑，澳洲法院今天開始審理她的上訴案。這起案件一度引發全球媒體關注。

綜合法新社和路透社報導，現年51歲的派特森2023年於家中宴客時，在威靈頓牛排中摻入致命的「死帽菇」（death cap mushroom），謀殺公婆和年邁姑媽。派特森去年被判無期徒刑，33年內不得假釋，這是澳洲史上對女性判處最長刑期之一。

墨爾本上訴法院3名法官今天起展開為期2天的聽審，處理兩項上訴，一項是派特森要求推翻謀殺定罪，另一項是檢方要求加重刑期。

澳洲廣播公司（ABC）報導，派特森身穿藍色囚服，透過視訊連線出庭；她目前被關押在墨爾本西郊安全級別最高的女子監獄。

派特森在審判過程中始終堅稱自己無罪，表示3人的死是意外。

派特森主張，由於主審法官在裁定哪些證據可予呈堂時出現錯誤，使她遭遇多次「嚴重司法不公」，以及陪審團與部分媒體記者被安排入住同一飯店的行政疏失，導致判決結果產生偏見。

她的律師表示，法官採納的部分證據，包括臉書（Facebook）訊息、行動通訊基地台資料以及民眾發現死帽菇的貼文，要不是與本案無關，就是對她的案件造成不公平的偏見。

派特森的律師還指控檢方在審判期間進行「不公平且具壓迫性」的交叉詰問。

在詳細聽取雙方陳述前，上訴法院法官必須裁定，相關理由是否足以准予派特森就其定罪提出異議。

另一方面，檢方也針對派特森的刑期提出上訴，認為法官判處33年不得假釋期「明顯過輕」。

12人陪審團去年7月認定派特森謀殺公婆唐恩（Don）和蓋兒（Gail），以及附近小鎮的浸信會牧師威金森（Ian Wilkinson）和妻子海瑟（Heather）。其中海瑟和蓋兒是姊妹。

4人出現食物中毒症狀後送醫，其中3人在一週內死亡，僅威金森倖存。

澳洲 毒菇 公婆

延伸閱讀

密謀刺殺美財長貝森特未遂 涉案跨性別者判6年1個月

英女司機遭同事污衊「提供性服務」 公司處理不公判賠82萬

狂砍9刀殺死技術長！雲云科技董座判無期「嫌太重」 二審開庭他仍認罪

NBA／唐西奇前未婚妻撤回加州扶養費訴訟 戰場轉向斯洛維尼亞

相關新聞

遣返阿富汗難民的難題：歐洲國家的人權與現實政治兩難

塔利班重掌阿富汗政權至今已滿5週年，自2021年美國與北約軍隊撤出阿富汗後，塔利班隨即接管阿富汗，成為實質掌握阿富汗政權的組織，並實施嚴格的基本教義統治。5年來，塔利班的高壓治理已迫使上百萬阿富汗人離開家園，前往鄰近的中亞國家或遠赴歐洲尋求庇護。

矽谷祖克柏們雙標黨 靠科技賺大錢卻限制子女使用

社群媒體對孩子有害。這是近期加州、肯塔基州和新墨西哥州多起高科技訴訟直接而明確的結論。如今，矽谷的勢力與野心都處於前所未有的高峰，但社群媒體這項代表性產品，卻讓人想起1990年前後的香菸：既充滿吸引力，也面臨一波波訴訟。 最新一宗社群媒體訴訟將在加州奧克蘭進行開庭陳詞。加州及其他州政府控告Facebook與Instagram的母公司Meta，指稱公司「運用強大且前所未有的科技吸引、黏住，最終困住兒童與青少年」。

毒菇宴請公婆親友釀3死 澳洲婦人被判無期提上訴

以有毒蕈菇毒殺3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson）去年被判無期徒刑，澳洲法院今天開始審理她的上訴案。這起...

SpaceX火箭撞擊月球 NASA公布最新坑洞影像

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布最新影像，呈現本月稍早太空探索科技公司（SpaceX）火箭撞擊月球留下的撞擊坑

辛巴威渡輪翻覆增至94死 載約180人超載一倍

辛巴威政府今天表示，上週在卡瑞巴湖（Lake Kariba）翻覆的一艘國營渡輪當時載有約180名乘客，是警方先前公布載客...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。