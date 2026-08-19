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SpaceX火箭撞擊月球 NASA公布最新坑洞影像

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國太空總署（NASA）於8月18日提供的合成照片，是由「月球勘測軌道飛行器」拍攝，左側為撞擊前、右側為撞擊後的影像，顯示月球表面新形成的一個隕石坑。該隕石坑是由一枚SpaceX火箭撞擊月球所造成。美聯社
美國太空總署（NASA）於8月18日提供的合成照片，是由「月球勘測軌道飛行器」拍攝，左側為撞擊前、右側為撞擊後的影像，顯示月球表面新形成的一個隕石坑。該隕石坑是由一枚SpaceX火箭撞擊月球所造成。美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布最新影像，呈現本月稍早太空探索科技公司（SpaceX）火箭撞擊月球留下的撞擊坑。

法新社報導，這些照片是由月球軌道探測器（LRO）於8月11日至12日期間拍攝，顯示SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭上層於8月5日撞擊月球表面後所留下的痕跡。

NASA科學家根據撞擊坑的陰影長度推算，這個撞擊坑寬約18公尺，深度則不到3公尺左右。

獵鷹9號火箭於2025年1月發射，搭載美國螢火蟲太空公司（Firefly Aerospace）的藍色幽靈1號（BlueGhost 1）登月器，這項私人任務後來成功在月球軟著陸。

這些並不是這處撞擊地點最早曝光的影像。韓國太空機構早在8月6日就發布由韓國探路者月球軌道器（KPLO）享月號（Danuri）於前一天拍攝的照片。

NASA在聲明中表示，要拍到這張照片的挑戰性極高。為了拍攝月球上的特定地點，軌道探測器必須等到該地點轉至視野範圍內，這次便等了6天之久。此外，軌道探測器還必須調整至恰到好處的傾斜角度，讓相機在飛越撞擊坑上空96.5公里時能夠對準撞擊坑。

月球 SpaceX NASA

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